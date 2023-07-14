Приклад Роналду заразний: топ-7 зірок футболу, які поїхали виступати в Саудівську Аравію

Ці хлопці впевнено могли би боротися за будь-які трофеї у Європі, але обрали "дострокову заможну пенсію".

Легендарний Кріштіану Роналду своїм трансфером в "Аль-Наср" започаткував нове явище для європейського футболу. Переїзд 38-річного португальця до Саудівської Аравії спровокував керівництво країни заманювати до себе інших футбольних зірок.

Місцеві клуби, які мають космічні бюджети за рахунок нафтодоларів, докладають зусиль, щоб запросити до себе іменитого виконавця. Для європейського футболу така тенденція не нова: у 2016-2017 роках китайська Суперліга активно купувала на трансферному ринку відомих футболістів, щоб підвищити власний статус та імідж. Як і у випадку з саудитами, тоді китайські клуби переплачували, викладаючи на стіл необгрунтовано великі суми. Але в них не було вибору - футбольна знаменитість, цілком логічно, що не приїде у Китай чи Саудівську Аравію без фінансової мотивації.

До вашої уваги хіт-парад з семи зірок футболу, які цього літа поїхали на заробітки у Саудівську Аравію:

Карім Бензема

Вік: 35 років

Громадянство: Франція

Клуб: "Аль-Іттіхад"

Вартість трансферу: вільний агент

"Аль-Іттіхад" зміг переконати чинного володаря "Золотого м'яча" виступати саме за їхню команду. У Бензема звісно була пропозиція продовжити контракт з мадридським "Реалом" і бос іспанського гранду Флорентіно Перес ініціював перепідписання контракту з французьким нападником. Але Карім спокусився на 600 мільйонів доларів - саме стільки йому заплатить "Аль-Іттіхад" за три сезони. Також, за словами самого Бензема, йому приємно поїхати у Саудівську Аравію за релігійними мотивами, оскільки він сам є мусульманином.

Н’Голо Канте

Вік: 32 роки

Громадянство: Франція

Клуб: "Аль-Іттіхад"

Вартість трансферу: вільний агент

Неочікуваний трансфер хоча б по тій причині, що Канте лише 32 роки. Його не можна вважати ветераном і цілком логічно, що лондонський "Челсі" намагався пролонгувати угоду з одним з найкращих півзахисників свого покоління, який точно ще два роки міг би наводити страх на суперників у АПЛ.

Втім, відомий своєю патологічною скромністю Канте обрав варіант з "Аль-Іттіхад", де йому платитимуть 25 мільйонів євро за сезон, не рахуючи бонусів. Тепер Н’Голо разом зі своїм співвітчизником Бензема буде допомогати "Аль-Іттіхаду" захищати чемпіонство у Про-Лізі Саудівської Аравії.

Каліду Кулібалі

Вік: 32 роки

Громадянство: Франція / Сенегал

Клуб: "Аль-Хіляль"

Вартість трансферу: 23 мільйони євро

"Челсі" відпустив одного з найкращих центральних захисників світу. Коли у сезоні 2018/19 Кулібалі визнали найкращим захисником Серії А, ним предметно цікавився "Ліверпуль". Проте на той момент президент "Наполі" Ауреліо де Лаурентіс заблокував трансфер сенегальця до АПЛ. Влітку 2022 року Кулібалі за 40 мільйонів перейшов до "Челсі", а тепер лондонський клуб його відпускає за суму майже удвічі меншу.

Звісно, проблема в тому, що Кулібалі "пересидів" у Неаполі. Якби його звідти продали своєчасно, то він би міг бути провідним гравцем у "Реалі", "Барселоні" чи "Ліверпулі". Та реалії такі, що Каліду їде за грошима і публічно про це говорить:

"Я не можу заперечувати те, що справа в грошах. Я зможу допомогти всій моїй родині жити добре, від батьків до двоюрідних братів, і підтримувати діяльність мого благодійного фонду в Сенегалі. Ми почали будувати клініку в селі моїх батьків. У мене багато проектів, спрямованих на допомогу молоді. Я - мусульманин і прибуваю до країни, яка ідеально підходить мені та моїй родині", - сказав Кулібалі.

Рубен Невеш

Вік: 26 років

Громадянство: Португалія

Клуб: "Аль-Хіляль"

Вартість трансферу: 55 мільйонів євро

Невешу всього 26 років, він встиг зіграти вже 32 матчі за національну збірну Португалії і на нього серйозно полював лондонський "Арсенал". Але Рубен попросив керівництво "Вулверхемптона" продати його до "Аль-Хіляля", тим паче, що саудити запропонували більшу суму, ніж це могла би зробити будь-яка інша команда АПЛ. Між іншим, це новий трансферний рекорд для "Аль-Хіляля".

Марцело Брозович

Вік: 30 років

Громадянство: Хорватія

Клуб: "Аль-Наср"

Вартість трансферу: 20 мільйонів євро

Півзахисник "Інтеру" став одноклубником Роналду і буде заробляти 33 мільйони євро за сезон. Безперечно, Брозович міг би ще принести багато користі міланцям. Але з "Інтером" він виграв Кубок Італії, Суперкубок Італії, а також чемпіонат Італії. В минулому сезоні він допоміг "нерадзурі" дійти до фіналу Ліги чемпіонів. Тому зараз він покидає Європу заради космічних прибутків.

Брозович був срібним і бронзовим призером чемпіонату світу у складі збірної Хорватії, а тому можна сказати, що у футболі він бачив багато. Попереду – тренуватися і грати поруч з Роналду.

Едуар Менді

Вік: 31 рік

Громадянство: Сенегал

Клуб: "Аль-Ахлі"

Вартість трансферу: 18,5 мільйона євро

Менді однозначно входить у топ-10 найкращих воротарів світу. Яскраво увірвавшися до "Челсі", він допоміг лондонцям сенсаційно виграти Лігу чемпіонів у сезоні 2020/2021. УЄФА його тоді визнав найкращим воротарем турніру, а сенегалець купався у променях слави та любові фанатів "аристократів".

Проте цього літа Менді зробив крутий поворот у своїй кар’єрі, переїхавши до Саудівської Аравії, де йому, за повідомленнями преси, будуть платити утричі більше, ніж у "Челсі".

31 рік для воротаря – юність, тому в 35 можна спокійно буде повернутися у Європу догравати в умовному "Ренні", якщо раптом набридне спекотне сонце Аравії.

Роберто Фірміно

Вік: 31 рік

Громадянство: Бразилія

Клуб: "Аль-Ахлі"

Вартість трансферу: вільний агент

З 2015 року Фірміно виступав за "Ліверпуль" і його сміливо можна назвати легендою мерсисайдського клубу. Центральний нападник забив 111 м'ячів у 362 поєдинках за "червоних" і став втіленням еталонної ролі "фальшивої дев’ятки" у команді Юргена Клоппа.

Проте конкуренція в "Ліверпулі" на позиції нападника шалена: тут і Дарвін Нуньєс, якого придбали за 75 мільйонів євро, і молоді Коді Гакпо та Діого Жота, які потроху витісняли Фірміно з основного складу. Боббі виграв з "Ліверпулем" АПЛ та Лігу чемпіонів, а тому зараз їде на дострокову пенсію в екзотичну країну. Звісно його агент міг би підшукати йому варіант в умовному "Лаціо", але бразилець обрав простіший шлях і фінансово привабливіший.

Артем Будрін