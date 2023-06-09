Француз обрав Саудівську Аравію за релігійними мотивами.

Легендарний футболіст Карім Бензема розповів, чому він покинув мадридський "Реал" заради клубу із Саудівської Аравії "Аль-Іттіхад".

За словами 35-річного француза, йому подобається країна, де він буде виступати.

"Чому я перейшов? Тому що я мусульманин, це мусульманська країна, і я завжди хотів жити тут", - заявив Бензема для Goal.

Відео дня

У минулому сезоні "Аль-Іттіхад" виграв чемпіонат Саудівської Аравії та кваліфікувався в груповий етап Азійської Ліги чемпіонів. Команда на 5 очок випередила "Аль-Наср", за який грає Кріштіану Роналду.

За інформацією ЗМІ, Бензема буде заробляти в новому клубі майже 200 мільйонів євро чистими за сезон, включаючи рекламні контракти. Карім виступав за "Реал" протягом 14 сезонів. За цей час форвард зіграв за "вершкових" 648 матчів, забив 354 голи і віддав 165 гольових передач.

З "Реалом" Бензема виграв 25 трофеїв, серед яких п'ять перемог у Лізі чемпіонів і чотири чемпіонські титули в Ла Лізі.

Вас також можуть зацікавити новини: