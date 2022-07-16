Каледу Кулібалі / фото ФК Челсі

Лондонський "Челсі" оголосив про топ-трансфер. Англійська команда підсилила лінію захисту Каледу Кулібалі.

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

Італійський "Наполі" продав Кулібалі за 40 мільйонів євро. 31-річний сенегалець підписав контракт з лондонцями на чотири роки. Центральний захисник не перша купівля "Челсі" у поточне трансферне вікно. "Аристократи" підписали зірку збірної Англії Рахіма Стерлінга, якого "Ман Сіті" продали за 45 мільйонів фунтів + 10 млн бонусами.

Також "Челсі" відпустили в оренду до "Інтера" Ромелу Лукаку.

Нагадаємо, цим літом "Челсі" втратили Антоніо Рюдігера й Андреаса Крістенсена. Цих захисників підписали "Реал" і "Барселона" відповідно.

Каледу Кулібалі: кар'єра зіркового центрального захисника

  • Футболіст має два громадянства: французьке і сенегальське. На молодіжному рівні Каледу грав за збірну Франції, а на рівні національних збірних він виступає за Сенегал.
  • Кулібалі провів 57 матчів за Сенегал і допоміг збірній виграти Кубок африканських націй-2021.
  • Кулібалі виступав на клубному рівні за французький "Мец", бельгійський "Генк", а з 2014 року - за італійський "Наполі".
  • У сезоні 2018/19 Кулібалі визнали найкращим захисником Серії А.
  • З неаполітанцями він виграв один Кубок Італії (2019/20) й один Суперкубок країни (2014 рік).