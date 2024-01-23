Склад "Шахтаря" може поповнити 20-річний хорватський талант Мартін Батуріна.

Донецький "Шахтар" планує провернути цієї зими ще один солідний трансфер.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, "гірники" почали переговори щодо трансферу 20-річного півзахисника збірної Хорватії Мартіна Батуріни, який в даний час грає за "Динамо" Загреб.

Відзначимо, що раніше з'явилася інформація про переговори між "Шахтарем" і бразильським "Васко да Гама" щодо трансферу півзахисника Марлона Гомеса. Фабріціо Романо повідомляє, що Марлон і Батуріна - пріоритетні трансферні цілі донецького гранда в зимове трансферне вікно.

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Сумарно обидва трансфери обійдуться "гірникам" не менше ніж в 35 мільйонів євро. За бразильця донецький клуб заплатить 15-16 мільйонів євро, а ось угода з переходу хорвата обійдеться "Шахтарю" приблизно в 20 мільйонів євро.

Таким чином, з урахуванням трансферу бразильця Кевіна з "Палмейраса", який вже відбувся, цієї зими на посилення складу "Шахтар" витратить не менше 50 мільйонів євро.

Додамо, що Мартін Батуріна зіграв у поточному сезоні 26 матчів за "Динамо" Загреб у всіх турнірах. На його рахунку два голи і дві гольові передачі. У листопаді минулого року 20-річний півзахисник дебютував у складі національної збірної Хорватії.

Нагадаємо, першу половину сезону УПЛ "Шахтар" завершив на четвертій позиції в турнірній таблиці. Відставання від лідерів складається три очки, але у команди Маріно Пушича є ще два матчі в запасі.

15 лютого "гірники" зіграють проти французького "Марселя" в плей-офф Ліги Європи.

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