Фотографія Ліонеля Мессі після перемоги у фіналі ЧС-2022 зібрала понад 58 мільйонів лайків.

Капітан національної збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжує встановлювати світові рекорди.

Пост 35-річного аргентинця після фіналу ЧС-2022 з кубком світу вийшов на перше місце за кількістю лайків у соціальній мережі Instagram.

Фотографія Мессі набрала понад 58,6 мільйонів лайків. Це абсолютний рекорд історії соціальної мережі.

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Попередній рекорд належить фотографії звичайного яйця. 4 січня 2019 року було створено обліковий запис @world_record_egg, де було опубліковано зображення курячого яйця з підписом "Давайте встановимо світовий рекорд разом".

На 20 грудня під фото 56,3 мільйона лайків.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу зустрічалися команди Аргентини та Франції. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3. Аргентинці виграли в серії пенальті з рахунком 4:2 і стали втретє в своїй історії чемпіонами світу.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі був визнаний найкращим футболістом ЧС в Катарі. 35-річний нападник зіграв 7 матчів на турнірі, в яких забив 7 голів і віддав 3 гольові передачі.

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