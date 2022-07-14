Хорватський фахівець вже приступив до роботи в донецькому клубі.

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч, який був призначений головним тренером "Шахтаря", дав перше інтерв'ю в якості наставника донецького клубу.

В інтерв'ю клубній прес-службі 48-річний фахівець розповів, хто увійде в його тренерський штаб, а також про цілі команди на майбутній сезон.

- Про тренерський штаб

- У мене в тренерському штабі двоє іспанців – це тренер воротарів Франціско Галан з "Атлетіко" (Мадрид) і Даніель де Кастро, який є першим асистентом і фітнес-тренером. А також є троє українців, які вже працювали зі мною в "Дніпрі-1" - Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик. Це мої люди, які дуже лояльні до мене, ми вже знаємо один одного і розуміємо все, що потрібно робити.

- Про плани на зборах

- Звичайно, така ситуація, коли довго не було тренувань, вимагає від нас працювати ще швидше у фізіологічному і тактичному плані, щоб ми відразу познайомилися з командою, щоб відчули комунікацію і хлопці зрозуміли, які у мене техніко-тактичні вимоги.

Хоча футбол не сильно відрізняється від того, що був у попереднього тренера Де Дзербі: я хочу бачити агресивний контроль м'яча і бути ще більш вертикальними, наскільки це можливо, щоб забити гол, але і без м'яча теж бути агресивними. Це повинен бути не тільки стиль гри, але і спосіб життя.

Ти в житті повинен мати ініціативу, взяти момент в руки і гнати вперед свою мрію. Так само і на футбольному полі. Хороші хлопці не грають у футбол, так що ми повинні бути такими, як на вулиці, знаєте, "на районах", де грають спортивні "бандюгани", і ми повинні рости якомога швидше, тому що в команді зараз багато молодих гравців. Від мене буде їм максимальна довіра, але і максимальні вимоги.

І тут буде натуральна селекція - хто сприйме швидше вимоги тренера, той буде в команді, і разом будемо виконувати завдання.

- Про завдання на сезон

- Будемо готуватися до чемпіонату, як і всі інші, хоча вони і почали трохи раніше, тому що деякі клуби виступають у кваліфікації єврокубків. Наші хлопці грали ще місяць тому за збірні, тому для них цей період відпочинку теж був важливим. Як тренер вважаю, що відпочинок є найкращим тренуванням. Якщо більше працюєш, то це ще не означає, що краще працюєш, тому потрібно збалансувати працю і відпочинок, щоб вийти на пік форми в той день, коли потрібно показати максимум.

Для нас дуже важливо переконати футболістів, що все можливо в житті, тільки потрібно вірити в свою щоденну працю і усунути его. Це дуже важливо.

Наприклад, моє его померло 15 років тому, і треба зловити момент праці, важкої роботи – це єдиний шлях, яким може прогресувати людина. А коли ти працюєш як індивід, то колектив росте одночасно, - сказав Йовічевіч.

Нагадаємо, в новому сезоні "Шахтар" зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. Вперше за довгі роки "гірники" можуть розраховувати тільки на українських футболістів і спортсменів клубної академії, оскільки через розв'язану РФ повномасштабну війну команду покинули практично всі легіонери. З цієї ж причини раніше з "Шахтаря" пішов і попередній головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

Старт нового сезону української Прем'єр-ліги призначений на 23 серпня.

Ігор Йовічевіч: кар'єра

48-річний хорват ігор Йовічевіч працював з "Дніпром-1" з осені 2020 року.

У сезоні 2021/22 команда під його керівництвом займала 3-е місце, і хоча чемпіонат не був закінчений, "Дніпро-1" отримав право зіграти в кваліфікації Ліги Європи, гарантувавши собі єврокубкову осінь.

В Україні Йовічевіч також працював з львівськими "Карпатами".

В якості тренера хорват провів у чемпіонаті і Кубку України 92 матчі - 37 перемог, 18 нічиїх і 37 поразок з різницею м'ячів 135-120.

Крім того, хорват очолював словенський "Цельє" і Динамо Загреб з Хорватії.

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