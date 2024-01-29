Ілля Волошин може стати другим українським голкіпером у мадридському "Реалі".

Український голкіпер "Райо Махада" Ілля Волошин найближчим часом приєднається до мадридському "Реалу".

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Relevo, контракт з "вершковими" 17-річний українець підписав ще в серпні 2023 року.

Волошин гратиме за молодіжний склад "Реала". Таким чином, в системі мадридського гранда буде два українських голкіпера: за першу команду виступає Андрій Лунін.

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Відзначимо, що в Іспанії Іллю Волошина називають "новим Луніним". Українця відзначають в першу чергу за його зріст - понад 2 метри. Також він прекрасно грає обома ногами і практично безпомилково віддає як короткі, так і довгі передачі.

Іспанська преса також порівнює Волошина зі знаменитим екс-голкіпером "Манчестер Юнайтед" і збірної Іспанії Давидом Де Хеа, знайшовши схожість у зовнішності.

"У нього типовий характер тамтешньої людини. Він мало говорить. Він дуже холодний і робить трохи дивні речі. Але він все зупиняє. У нього, безсумнівно, є умови для виступу в першій лізі", - сказав про Волошина представник "Райо Махадаонда".

Ілля Волошин є вихованцем ДЮСШ Новомосковськ (Дніпропетровської області), де грав з 2014 року по 2019 рік.

У 2022 році Волошин перебрався до Іспанії і виступав за "Новельду" і "Райо Махадаонда". У поточному сезоні українець зіграв 11 матчів за "Райо", у восьми з яких зберігши ворота "сухими".

У Волошина також є досвід виступів за молодіжну збірну України U-16.

Додамо, що мадридський "Реал" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В рамках 22-го туру з Луніним у воротах "бланкос" обіграли "Лас-Пальмас".

Свій наступний поєдинок "Реал" зіграє 1 лютого проти "Хетафе".

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