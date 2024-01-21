Карло Анчелотті не випустив у цій грі українського голкіпера Андрія Луніна.

У неділю, 21 січня, відбувся поєдинок 21-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Реал" приймав "Альмерію".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася перемогою господарів поля.

Гості відкрили рахунок вже на першій хвилині зустрічі - Ларджі Рамазані забив гол у ворота Кепи після передачі Лукаса Робертоне. На 43-й хвилині Едгар Гонсалес подвоїв перевагу "Альмерії", забивши гол фантастичним ударом з дальньої дистанції. У другому таймі зусиллями Джуда Беллінгема і Вінісіуса Жуніора "Реалу" вдалося відігратися. Перемогу для команди Карло Анчелотті вирвав Дані Карвахаль, який забив на 90+9 хвилині.

Відео дня

"Реал" - "Альмерія" - 3:2

Голи: Беллінгем, 56 пен, Вінісіус, 67, Карвахаль, 90+9 - Рамазані, 1, Робертоні, 43

"Реал": Кепа, Карвахаль, Рюдігер, Начо (Фран Гарсія, 46), Менді (Браїм Діас, 46), Вальверде (Себальос, 70), Чуамені, Кроос (Камавінга, 82), Беллінгем, Родріго (Хоселу, 46), Вінісіус

"Альмерія": Масіміану, Пубіль (Посо, 70), Каїкі, Едгар Гонсалес, Чумі, Акієме, Аррібас (Лазаро, 77), Лопі, Робертоне (Мелеро, 85), Рамазані (Ембарба, 77), Марезі (Суарес, 70)

Попередження: Камавінга, 90+7, Карвахаль, 90+9, Беллінгем, 90+10 - Рамазані, 52, Лопі, 64, Посо, 75, Едгар Гонсалес, 84, Суарес, 90+10

Відео голів:

Відзначимо, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті випустив в основному складі на цю гру іспанського голкіпера Кепу Аррісабалагу, а українця Андрія Луніна залишив у запасі.

"Реал" набрав 51 очко і повернувся на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Альмерія" з 6 балами посідає останнє місце.

У наступному турі іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" зіграє проти "Лас-Пальмаса", а "Альмерія" зустрінеться з "Алавесом".

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