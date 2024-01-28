Сейв Андрія Луніна допоміг "Реалу" взяти три очки в дуелі з "Лас-Пальмасом".

У суботу, 27 січня, мадридський "Реал" здобув вольову перемогу проти "Лас-Пальмаса" в рамках 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

Гра пройшла на стадіоні "Естадіо Гран Канарія" і завершилася перемогою "вершкових" з рахунком 2:1.

У складі господарів поля відзначився Муньос. За мадридський клуб забивали Вінісіус Жуніор і Орельєн Тчуамені.

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Захищав ворота "Реала" в цій грі український голкіпер Андрій Лунін. На початку другого тайму він зробив видатний сейв, а в моменті з пропущеним голом вже не зміг нічого зробити, оскільки його розстрілювали з близької відстані.

Статистичний портал Sofascore оцінив гру Луніна в 6,8 бала. За матч українець зробив 1 сейв, 1 раз перехопив навіс, 40 разів торкнувся м'яча і віддав 31 точну передачу з 33 (94%).

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті чи не вперше публічно похвалив Андрія Луніна після матчу проти "Лас-Пальмаса". Італійський фахівець відзначив сейв українця в другому таймі і заявив, що Андрій провів чудову гру.

"Лунін добре впорався. Приголомшливий сейв на початку другого тайму і дуже хороший перехоплення. Андрій зіграв чудово".

Високо оцінила гру Андрія Луніна в матчі проти "Лас-Пальмаса" і іспанська преса. Зокрема, видання Marca відзначило сейв українця в моменті з ударом Муніра. Також у виданні зазначили, що в пропущеному голі провини Луніна не було.

"Український голкіпер отримав ще одну можливість спробувати покласти край суперечці з Кепою Аррісабалагою, якій, здається, немає кінця. У Луніна було дуже мало роботи в перші 30 хвилин.

Здійснив приголомшливий сейв на початку другого тайму. Врятував, відбивши м'яч після удару Муніра. Блискуче. Він нічого не міг зробити з пропущеним голом, тому що це був удар з близької відстані", - написали у виданні.

Огляд матчу Лас-Пальмас - Реал Мадрид

Відзначимо, що в поточному сезоні Андрій Лунін зіграв за "Реал" вже 9 матчів в рамках Ла Ліги, чотири з яких - "сухих". Також на рахунку українця 1 гра в Кубку Іспанії, два матчі в Лізі чемпіонів і один - в Суперкубку країни.

Додамо, що перемога над "Лас-Пальмасом" дозволила "Реалу" обійти "Жирону" і вийти на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі "вершкових" 54 очки, у "Жирони" - 52.

У наступному турі іспанської Ла Ліги мадридський "Реал" зустрінеться з "Хетафе". Матч відбудеться 1 лютого. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

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