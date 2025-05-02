Вони не зможуть грати у складі жіночих команд уже з 1 червня.

В Англії з першого червня трансгендерні спротсменки не зможуть грати за жіночі футбольні команди.

Такого рішення дійшла Футбольна асоціація Англії (The Football Association, FA). Як зазначає BBC Sport, заборона трансгендерам грати в жіночий футбол введена на тлі рішення Верховного суду Великої Британії, згідно з яким юридичне визначення жінки базується на біологічній статі.

Таким чином, участь у змаганнях, згідно з новими правилами, буде дозволено тільки тим, хто є жінкою від народження.

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"Це буде складно для людей, які просто хочуть грати в улюблену гру відповідно до гендеру, з яким вони себе ідентифікують. Ми зв'язуємося із зареєстрованими трансгендерними жінками, які зараз грають, щоб пояснити зміни та розповісти, як вони можуть продовжувати брати участь у грі", - прокоментували у FA.

Джерела BBC Sport сказали, що незабаром аналогічне рішення ухвалить і Футбольна асоціація Шотландії.

Минулого місяця FA заявила, що серед мільйонів гравців-аматорів зареєстровано 20 трансґендерних жінок, а в професійному футболі Великої Британії немає жодної.

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