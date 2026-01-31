Чемпіон Європи підписав контракт з найгіршою командою другого дивізіону Італії

Зараз "Пескара" посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії B.

Екс-гравець збірної Італії Лоренцо Інсіньє перейшов до "Пескари", яка виступає в Серії В. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Після чудового сезону 2011/2012, який залишився в серцях усіх уболівальників біло-синіх, і після кар'єри на найвищому рівні, Лоренцо вирішив повернутися і знову носити футболку Дельфіно", - йдеться в заяві клубу.

Відзначається, що Інсіньє знову гратиме під 11-м номером. Термін угоди з клубом розрахований до кінця сезону 2025/26.

Інсіньє вже грав за "Пескару" в сезоні-2011/2012 на правах оренди з "Наполі". Пізніше він повернувся в "Наполі", де став ключовим гравцем.

Разом зі збірною Італії Інсіньє став чемпіоном Євро-2020. Всього у складі збірної він зіграв 54 матчі і забив 10 голів.

У 2022 році італієць почав грати за канадський "Торонто", поки восени 2025 року він не отримав статус вільного агента після завершення контракту.

Зараз "Пескара" посідає останнє місце в турнірній таблиці Серії B. Наступний матч команда проведе 31 січня проти "Мантови", яка знаходиться на сходинку вище.

Нагадаємо, що раніше в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стадії плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2025/2026.

Як свідчать результати жеребкування, в наступній стадії Ліги чемпіонів відбудуться такі матчі:

Португальська "Бенфіка" українців Анатолія Трубіна і Георгія Судакова знову зустрінеться з іспанським грандом "Реал Мадрид".

"Монако" зіграє з "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) українця Іллі Забарного.

Азербайджанський "Карабах" українця Олексія Кащука зіграє проти англійського клубу "Ньюкасл".

Норвезький "Буде-Глімт" зіграє з італійським "Інтером".

Турецький "Галатасарай" зустрінеться з італійським "Ювентусом".

Німецька "Боруссія Дортмунд" зустрінеться з італійською "Аталантою".

Бельгійський "Брюгге" з іспанським "Атлетіко Мадрид".

Грецький "Олімпіакос" українця Романа Яремчука з німецьким "Байєром".

Крім того, раніше УЄФА визначив найкращий гол за підсумками 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Переможцем став український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін. Трубін став лише 5-м воротарем, який відзначився в матчі Ліги чемпіонів, а також першим, який вивів свою команду в плей-офф.

