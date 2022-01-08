Лоренцо Інсіньє обрав екзотичний варіант продовження кар'єри.

Півзахисник "Наполі" Лоренцо Інсіньє підписав контракт з "Торонто".

Про це повідомляє офіційний сайт канадського клубу.

30-річний італієць на 4 роки підписав угоду з командою з МЛС. Інсіньє цей сезон дограє в "Наполі", а з 1 липня приєднається до "Торонто" на правах вільного агента.

Лоренцо в Канаді зароблятиме 15 мільйонів євро на рік до сплати податків.

Інсіньє провів 19 матчів за "Наполі" в поточному сезоні - він забив 5 м'ячів й віддав 6 гольових передач.

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Лоренцо Інсіньє: кар'єра