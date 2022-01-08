Півзахисник "Наполі" Лоренцо Інсіньє підписав контракт з "Торонто".
Про це повідомляє офіційний сайт канадського клубу.
30-річний італієць на 4 роки підписав угоду з командою з МЛС. Інсіньє цей сезон дограє в "Наполі", а з 1 липня приєднається до "Торонто" на правах вільного агента.
Лоренцо в Канаді зароблятиме 15 мільйонів євро на рік до сплати податків.
Інсіньє провів 19 матчів за "Наполі" в поточному сезоні - він забив 5 м'ячів й віддав 6 гольових передач.
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Лоренцо Інсіньє: кар'єра
- Інсіньє виступає за "Наполі" з 2009 року. В його активі 416 поєдинків у складі неаполітанців. За цим показником він входить в четвірку рекордсменів клубу. Лоренцо розташувався також на четвертій позиції в списку найкращих бомбардирів команди - він забив 114 голів за "Наполі".
- Лоренцо двічі вигравав Кубок Італії у складі "Наполі" та одного разу Суперкубок країни.
- Інсіньє зіграв 53 матчі за національну збірну Італії та відзначився 10-ма забитими м'ячами. Хавбек допоміг своїй збірній стати чемпіонами Європи-2020.
- Transfermarkt оцінює Лоренцо в 35 мільйонів євро.