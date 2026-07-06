Неймар заплакав на стадіоні та оголосив про завершення кар'єри в збірній Бразилії

Спортсмен частково пропустив груповий етап турніру через травму.

Зірковий футболіст Неймар оголосив про завершення кар'єри у збірній Бразилії, після вильоту з чемпіонату світу-2026, повідомляє Суспільне Спорт.

Цікаво, що прощальна гра відбулася на тому ж стадіоні в Іст-Резерфорді (Нью-Джерсі, США), де форвард уперше вийшов у футболці збірної ще 10 серпня 2010 року. У тому товариському матчі проти США 18-річний на той момент Неймар одразу забив і допоміг команді виграти 2:0.

У поєдинку з Норвегією футболіст з'явився на полі на заміну на 67-й хвилині, а вже в доданий час не схибив із пенальті. Саме цей м'яч став для нього ювілейним – 80-м за кар'єру в збірній, з яких 9 забито на мундіалях. Проте від поразки команду це не врятувало.

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Одразу після завершення гри емоції взяли гору: форвард розплакався просто на газоні. Пізніше футболіст оголосив про завершення кар'єри.

"Я намагався. Все почалося тут, на стадіоні MetLife, і тут же завершилося. Тепер усе скінчено", - сказав він.

Нагадаємо, груповий етап турніру Неймар частково пропустив через травму литкового м'яза. У підсумку на чемпіонаті він встиг з'явитися лише у двох іграх – 14 хвилин проти Шотландії та трохи більше в матчі проти Норвегії.

За свою кар'єру він виступив на чотирьох чемпіонатах світу, де в 15 поєдинках відзначився 9 голами та 4 асистами.

ЧС - 2026

Раніше УНІАН повідомляв, що на ЧС-2026 з футболу сенсаційно вилетіли одразу дві європейські топ-збірні – Німеччина та Нідерланди. Обидві команди поступилися в 1/16 фіналу, програвши в серії пенальті. Німці не змогли пробитися крізь оборону збірної Парагваю, а нідерландці поступилися національній команді Марокко. Основний час обох поєдинків завершився з рахунком 1:1, проте додатковий час переможця не визначив.

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