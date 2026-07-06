Вперше в історії: ФІФА на прохання Трампа скасувала дискваліфікацію форварда збірної США

Журналіст Бен Джейкобс розповів, що з Білого дому напряму зателефонували до ФІФА з проханням переглянути рішення про винесення червоної картки Балогуну.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) підтвердила, що Фоларін Балогун зможе взяти участь у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу між збірною США та Бельгією після того, як його дискваліфікація на один матч за червону картку була відстрочена, повідомляє The Athletic.

Видання поділилося, що 25-річний нападник отримав пряму червону картку у середу в матчі проти Боснії та Герцеговини за фол проти захисника Таріка Мухаремовича.

Це згідно зі статтею 10.5 регламенту ФІФА щодо турніру автоматично тягне за собою дискваліфікацію на один матч.

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Після матчу кілька представників ФІФА повідомили виданню The Athletic, що команда не має права оскаржувати червону картку або подальшу дискваліфікацію.

Однак, наголошує видання, Балогун зможе зіграти проти Бельгії в понеділок, 6 липня, оскільки його дискваліфікація була призупинена.

"Дисциплінарний комітет ФІФА наклав наступне покарання на гравця збірної США Фоларіна Балогуна, якого було вилучено з поля за пряму червону картку під час матчу чемпіонату світу з футболу 2026 року між США та Боснією і Герцеговиною, що відбувся 1 липня 2026 року на стадіоні "Сан-Франциско Бей Ерія": дискваліфікація на один матч за порушення статей 14 та 66 Дисциплінарного кодексу ФІФА (FDC). Відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу ФІФА, виконання дискваліфікації на матчі відкладається на випробувальний термін у один рік.", - йшлося в заяві організатора чемпіонату світу.

Також в заяві додається, що в разі, якщо Фоларін Балогун протягом випробувального терміну вчинить ще одне порушення аналогічного характеру та тяжкості, дискваліфікація буде відновлена, а санкція – виконана.

"Дякую ФІФА за те, що вона вчинила правильно і виправила велику несправедливість!", - написав президент США Дональд Трамп у Truth Social після того, як ця новина стала відома.

В публікації вказується, що стаття 27 Дисциплінарного кодексу ФІФА передбачає, що "судовий орган може прийняти рішення про повне або часткове призупинення виконання дисциплінарного покарання".

Балогун отримав червону картку на 64-й хвилині матчу 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини (2:0) за удар по гомілці боснійця Таріка Мухаремовича.

Як пише видання, рішення про вилучення Балогуна викликало різку критику з боку його партнерів по збірній США, а також уболівальників і телевізійних коментаторів.

"На мою думку? Це аж ніяк не червона картка. У нього не було жодного наміру наступити на гравця. Це була звичайна футбольна ситуація, яка сталася випадково", - сказав головний тренер Маурісіо Почеттіно.

Журналіст Бен Джейкобс в соцмережі Х написав, що з Білого дому напряму зателефонували до ФІФА з проханням до президента організації Джанні Інфантіно переглянути рішення про винесення червоної картки Балогуну.

Джейкобс додав, що джерела у ФІФА наполягають, що вплив Білого дому не міг вплинути на рішення через повноваження, передбачені статтею 27, та незалежний характер дисциплінарної комісії.

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