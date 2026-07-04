Мессі встановив новий гольовий рекорд на Чемпіонатах світу

Рекордний м'яч капітан аргентинської команди забив у матчі 1/16 фіналу проти збірної Кабо-Верде.

Легендарний футболіст та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив історичний рекорд, забивши 20 голів на Чемпіонатах світу.

Рекордний м'яч капітан команди забив у матчі 1/16 фіналу проти збірної Кабо-Верде, який аргентинці виграли з рахунком 3:2, повідомив портал Opta. Зокрема, Мессі забив гол у ворота противника на 29-й хвилині з передачі Лісандро Мартінеса.

Мессі також взяв участь у вирішальному голі в додатковий час. Після його подачі з кутового Крістіан Ромеро пробив по воротах, а м'яч після рикошету від захисника збірної Кабо-Верде Діні Боржес опинився у воротах. Автогол записали на Боржеса.

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До початку цієї світової першості з футболу Мессі мав 13 голів, забитих у цих турнірах. А тепер випередив німецького гравця Мирослава Клозе і став найкращим бомбардиром в історії мундіалів.

Тепер топ-5 нападників чемпіонатів світу виглядає так:

Ліонель Мессі – 20 голів;

Кіліан Мбаппе – 18;

Мірослав Клозе – 16;

Роналдо – 15;

Герд Мюллер – 14.

Крім того, після матчів 1/16 фіналу аргентинський футболіст знову очолив список найкращих бомбардирів цьогорічного Чемпіонату світу із 7 голами, випереджаючи Мбаппе на один м'яч.

Ще більше покращити статистику Мессі матиме нагоду у грі проти Єгипту в 1/8 фіналу. Вона відбудеться увечері 7 липня.

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Раніше стало відомо, що легендарний бразилець повернувся у футбол в 46 років. Проте деталі його контракту з клубом не повідомляються.

Крім того, повідомлялося, що Пеп Гвардіола піде з "Манчестер Сіті" після 10 років роботи з командою. Це станеться на тлі провального для містян сезону.

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