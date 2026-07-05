На ЧС-2026 він вразив усіх: 40-річний воротар отримав пропозиції одразу від трьох клубів

Футболіст, який підірвав соцмережі мільйонними підписками, може продовжити кар'єру в екзотичному чемпіонаті.

Справжнє відкриття цьогорічного чемпіонату світу, 40-річний воротар збірної Кабо-Верде Возінья, опинився в центрі трансферного полювання. Досвідчений голкіпер привернув увагу одразу кількох відомих клубів. Про це повідомляє журналіст Марсело Брага.

За наявною інформацією, підписати зірку прагнуть два бразильські клуби. Йдеться про "Атлетіко Гоянієнсе" і "Аваї", які наразі виступають у другому дивізіоні чемпіонату Бразилії.

Повідомляється, що Возінья став вільним агентом 1 липня поточного року, коли завершився термін дії його контракту з португальським "Шавешем".

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Окрім латиноамериканських команд, на воротаря націлилися і в США, зокрема клуб "Інтер Маямі", передає видання MARCA. Та наразі він залишається вільним агентом, і жодна з команд поки не уклала з ним угоду.

Відомо, що Возінья здобув велику популярність на чемпіонаті світу 2026 року – він допоміг збірній Кабо-Верде сенсаційно вийти в 1/16 фіналу турніру, при цьому команда не програла жодного матчу в основний час.

По ходу мундіалю кількість підписників Возіньї в Instagram зросла з 40 тисяч до 25 мільйонів.

Нагадаємо, у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 збірна Аргентини перемогла Кабо-Верде з рахунком 3:2. Ліонель Мессі забив м'яч на 29-й хвилині з передачі Лісандро Мартінеса, а також взяв участь у вирішальному голі в додатковий час – після його подачі з кутового м'яч після рикошету від захисника суперників опинився у власних воротах. Цим голом капітан аргентинців встановив історичний рекорд, довівши особистий рахунок на чемпіонатах світу до 20 забитих м'ячів і випередивши німця Мірослава Клозе (16 голів).

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