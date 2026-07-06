'Головне - насолоджуватися цим': Роналду заявив, що ЧС-2026 стане останнім у його кар’єрі

Він зробив сенсаційну заяву напередодні матчу збірної Португалії проти Іспанії.

41-річний португальський нападник Кріштіану Роналду у 2026 році бере участь уже у своєму шостому чемпіонаті світу. За цим показником він ділить рекорд з аргентинцем Ліонелем Мессі.

Як пише Record, напередодні матчу збірної Португалії проти Іспанії Роналду заявив, що цей чемпіонат світу стане останнім у його кар’єрі.

"Залишаються люди. Люди, яким ми подобаємося, люди, яким ми можемо подарувати різні моменти. І я бачу людей, які працюють поруч із нами. Це приголомшливі спогади. Під час польоту я зрозумів, що одна зі стюардес – аргентинка. Просто по тому, як вона на мене подивилася. Я сказав їй: "Я знаю, що ти аргентинка. Ти подивилася на мене й швидко відвела погляд, я тобі не подобаюся...". Але моя дружина – аргентинка. Усе гаразд. Головне – насолоджуватися цим сповна. Це буде останній чемпіонат світу, так. Головне – насолоджуватися ним", – сказав Роналду журналістам під час пресконференції.

Відео дня

Матч 1/8 фіналу ЧС-2026 між Португалією та Іспанією відбудеться в понеділок, 6 липня. Початок матчу заплановано на 22:00 за київським часом.

Роналду встановив нові рекорди на ЧС-2026

Нагадаємо, що 41-річний португальський нападник Кріштіану Роналду забив свій 146-й гол за збірну Португалії в матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти збірної Хорватії. Тепер у Роналду в активі більше голів за збірну Португалії (146), ніж за "Манчестер Юнайтед" (145).

Крім того, португальський нападник став першим європейським футболістом, який забив 25 голів на головних турнірах збірних: чемпіонатах світу та Європи. Сталося це також під час матчу Португалії проти Хорватії, який закінчився з рахунком 2:1.

Вас також можуть зацікавити новини: