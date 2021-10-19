В УПЛ відзначили головних героїв за підсумками 11-го туру чемпіонату.

Минулим уїк-ендом були зіграні поєдинки 11-го туру чемпіонату України з футболу. За підсумками туру були визначені кращий футболіст і кращий тренер.

Нагорода найкращому футболісту 11-го туру дісталася нападнику "Ворскли" Рангелу. Полтавці у звітному турі у гостях здобули перемогу над "Олександрією" (1:2), завдяки двом голам 26-річного бразильського форварда. У боротьбі за цю нагороду Рангел обійшов нападника "Шахтаря" Фернандо.

Кращим тренером за підсумками 11-го туру УПЛ став італійський фахівець Роберто Де Дзербі. "Шахтар" під його керівництвом видав чи не найкращий свій матч у цьому сезоні і здобув нищівну перемогу над "Зорею" (6:1).

Наставник "гірників" отримав оцінку 4,8 від Всеукраїнського об'єднання футбольних тренерів.

УПЛ: результати сезону

Лідером чемпіонату України є "Динамо", яке в 11-му турі розгромно обіграло ФК Львів (4:1). У "біло-синіх" 29 здобутих очок.

"Шахтар" після 11-ти зіграних турів посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 26 набраних очок.

"Ворскла" з 24 балами йде на третьому рядку першості України.

У підвалі турнірної таблиці УПЛ знаходяться "Маріуполь" (4 очки, 16-е місце), "Чорноморець" (6 очок, 15-е місце), ФК "Львів" (6 очок, 14-е місце) і "Минай" (7 очок, 13-е місце).

Автор: Владимир Медяник