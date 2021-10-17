У битві за єврокубки сильнішими виявилися полтавці.

В поєдинку 11-го туру чемпіонату України "Ворскла" на виїзді обіграла "Олександрію" з рахунком 2:1.

Підопічні Юрія Максимова забили двічі в першій половині зустрічі. Дубль оформив бразильський форвард Рангел, котрий лише минулого літа поповнив ряди "Ворскли".

У другому таймі господарі відквитали один м'яч, але вилучення Олега Кожушка поставило хрест на надіях "Олександрії" взяти очки в цьому поєдинку. Зауважимо, що в першому таймі хавбек "Олександрії" Кирило Ковалець зазнав жахливої травми - його на ношах забрали з поля.

Після цієї гри "Ворскла" набрала 24 очки і зберегла третє місце в таблиці УПЛ. "Олександрія" (18 очок) залишається на 6-му місці.

"Олександрія" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Калюжний, 53 - Рангел, 14, 39

"Олександрія": Білик, Мірошніченко, Бабогло, Дубра, Цуріков, Ковалець (Рибалка, 23), Дришлюк, Калюжний, Кирюханцев (Гринь, 86), Спінеллі (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46)

"Ворскла": Різник, Пердута, Тамм, Яворський (Кушніренко, 66), Пешич (Кравчук, 70), Скляр, Челядін, О. Тілль (Амількар, 90+3), Кане, Степанюк, Рангел

Вилучення: Кожушко, 76

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

Автор: Артем Будрін