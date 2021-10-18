Шахтар розтрощив Зорю в рамках цього туру / фото УПЛ

З 15 по 18 жовтня гралися поєдинки 11-го туру чемпіонату України з футболу.

У центральній зустрічі туру "Шахтар" розгромив "Зорю". Матч між "Інгульцем" та "Рухом" перенесений через спалах коронавірусу в таборі львівського клубу.

Результати матчів

"Шахтар" - "Зоря" - 6:1

Голи: Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 - Гладкий, 63

"Маріуполь" - "Металіст 1925" - 1:2

Голи: Кулаков, 3 - Марлісон, 72, Зубков, 90

"Львів" - "Динамо" - 1:4

Голи: Чир'як (з пенальті), 15 - Буяльський, 37, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 83

"Дніпро-1" - "Колос" - 2:0

Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38

"Минай" - "Десна" - 0:0

"Олександрія" - "Ворскла" - 1:2

Голи: Калюжний, 53 - Рангел, 14, 39

"Чорноморець" - "Верес" - 0:1

Гол: Пасіч Є., 18

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Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

  • Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії. 
  • З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
  • Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 8 голів.

Автор: Артем Будрін