З 15 по 18 жовтня гралися поєдинки 11-го туру чемпіонату України з футболу.
У центральній зустрічі туру "Шахтар" розгромив "Зорю". Матч між "Інгульцем" та "Рухом" перенесений через спалах коронавірусу в таборі львівського клубу.
Результати матчів
"Шахтар" - "Зоря" - 6:1
Голи: Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 - Гладкий, 63
"Маріуполь" - "Металіст 1925" - 1:2
Голи: Кулаков, 3 - Марлісон, 72, Зубков, 90
"Львів" - "Динамо" - 1:4
Голи: Чир'як (з пенальті), 15 - Буяльський, 37, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 83
"Дніпро-1" - "Колос" - 2:0
Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38
"Минай" - "Десна" - 0:0
"Олександрія" - "Ворскла" - 1:2
Голи: Калюжний, 53 - Рангел, 14, 39
"Чорноморець" - "Верес" - 0:1
Гол: Пасіч Є., 18
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 8 голів.