Українська Прем'єр-ліга: результати 11-го туру, таблиця

"Ворскла", "Дніпро-1" та "Металіст 1925" здобули перемоги в цьому турі.

З 15 по 18 жовтня гралися поєдинки 11-го туру чемпіонату України з футболу. У центральній зустрічі туру "Шахтар" розгромив "Зорю". Матч між "Інгульцем" та "Рухом" перенесений через спалах коронавірусу в таборі львівського клубу. Результати матчів "Шахтар" - "Зоря" - 6:1 Голи: Фернандо, 11, 36, Педріньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сікан, 80 - Гладкий, 63 "Маріуполь" - "Металіст 1925" - 1:2 Голи: Кулаков, 3 - Марлісон, 72, Зубков, 90 "Львів" - "Динамо" - 1:4 Голи: Чир'як (з пенальті), 15 - Буяльський, 37, Циганков, 45+1, Гармаш, 58, 83 "Дніпро-1" - "Колос" - 2:0 Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38 "Минай" - "Десна" - 0:0 "Олександрія" - "Ворскла" - 1:2 Голи: Калюжний, 53 - Рангел, 14, 39 "Чорноморець" - "Верес" - 0:1 Гол: Пасіч Є., 18 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 8 голів. Автор: Артем Будрін

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