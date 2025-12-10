Закриває трійку лідерів діючий переможець Ліги Чемпіонів.

Аналітичний ресурс Opta оновив рейтинг найсильніших футбольних клубів у світі. Його очолив лондонський "Арсенал", повідомляється на сайті аналітичного ресурсу.

Другу сходинку, на думку аналітиків, посідає мюнхенська "Баварія". А закриває трійку лідерів діючий переможець Ліги Чемпіонів "ПСЖ". За ними розташовані "Манчестер Сіті" та "Барселона".

Серед цікавого, на шостій позиції наразі розташована "Астон Вілла", яка обігнала в рейтингу "Реал Мадрид", "Ліверпуль" та низку інших зіркових клубів. Зазначимо, що клуб з Бірмінгему наразі посідає треті сходинки в АПЛ та Лізі Європи.

Відео дня

Серед українських клубів найвищу сходинку посідає донецький "Шахтар", який розташований на 212 позиції. Київське "Динамо" посідає другу сходинку серед українських представників, або ж 352 у загальному рейтингу. Крім того, до ТОП-1000 також увійшли "Полісся" (684 сходинка), "Кривбас" (865) та "ЛНЗ" (979).

Інші новини футболу

Раніше Foot Mercato повідомив, що Михайло Мудрик може повернутися на поле вже у січні 2026 року. За даними джерела, "Челсі" не планує розривати контракт з футболістом. Навпаки, клуб хоче відправити Мудрика в оренду до французького "Страсбура" (Ліга 1) для відновлення фізичного та психологічного здоров'я футболіста.

Тим часом збірна України дізналася потенційних суперників на Чемпіонаті світу у 2026 році. Якщо підопічним Реброва вдасться пройти два раунди плей-оф кваліфікації, то вже на ЧС вони зіграють з національними командами Нідерландів, Японії та Тунісу.

Вас також можуть зацікавити новини: