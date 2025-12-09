Повідомляється, що український нападник може повернутися у великий футбол уже в січні 2026 року.

Нападник лондонського "Челсі" і збірної України Михайло Мудрик може повернутися в професійний футбол уже 17 січня 2026 року. За даними авторитетних джерел в Англії та Іспанії, лондонський клуб розробив спеціальну стратегію реабілітації 24-річного гравця після тривалої відсутності.

Лондонський клуб не має наміру розривати співпрацю з вінгером. Натомість керівництво планує відправити Мудрика в оренду до французького "Страсбура" (Ліга 1) одразу після завершення терміну дискваліфікації, пише Foot Mercato. У "Челсі" переконані, що цей крок створить ідеальні умови для відновлення фізичного та психологічного здоров'я футболіста.

"Цей крок приверне менше тиску порівняно з інтенсивною увагою в Прем'єр-лізі, що дасть змогу футболістові знову набути впевненості в собі. Керівництво "Челсі" розглядає оренду в "Страсбург" як взаємовигідний варіант для всіх сторін", - повідомило джерело.

Це взаємовигідний сценарій: Мудрик отримує ігровий час у конкурентній лізі без зайвого пресингу, "Страсбург" посилюється талановитим виконавцем, а "Челсі" зможе оцінити прогрес гравця з безпечної відстані перед ухваленням рішень про його майбутнє.

Допінг-скандал із Михайлом Мудриком

24-річний український футболіст був відсторонений від змагань через звинувачення у вживанні заборонених речовин. Свій останній офіційний матч він провів ще в листопаді 2024 року проти німецького "Гайденгайма".

Раніше УНІАН повідомляв, що Михайло Мудрик нібито хоче взяти участь у наступних Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Про це повідомляла іспанська Marca. Хоча незабаром з'явилося спростування цієї інформації.

