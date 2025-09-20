Футбольний гравець клубу "Челсі" планує перекваліфікуватися на легкоатлета.

Українець Михайло Мудрик, відсторонений від футболу у квітні за вживання допінгу, хоче взяти участь у наступних Олімпійських іграх. Зараз він тренується з національною командою зі швидкісного бігу під керівництвом колишніх олімпійських спортсменів. Про це повідомляє іспанська Marca.

Видання пише, що Михайло планує виступити на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі як спринтер у складі української національної збірної.

Нагадаємо, в 2023 році лондонський "Челсі" заплатив за трансфер Мудрика 100 мільйонів євро. Після вражаючих виступів у Лізі чемпіонів за "Шахтар", молодий вінгер став одним з найбажаніших гравців на зимовому трансферному ринку.

Дебютувавши у Прем'єр-лізі, Мудрик побив рекорди швидкості у своєму ж першому матчі. Вона становила 36,67 км/год. Гравця вважали одним із найперспективніших на континенті, але у квітні цього року його подальша кар’єра, як футболіста, опинилася під питанням.

Після чергового антидопінгового контролю, проведеного в березні, Англійська футбольна асоціація підтвердила, що Мудрик дав позитивний результат на заборонену речовину.

Зараз українець не може виходити на футбольне поле через дискваліфікацію за вживання допінгу. Поки що остаточне рішення по його справі не прийнято. Ймовірно, що Мудрик може проміняти м'яч на шиповані кросівки і захоче взяти участь у змаганнях із бігу на швидкість у Лос-Анджелесі в 2028 році.

Marca відзначає, що шлях до Олімпійських ігор для Михайла не буде легким. Він повинен виконати мінімальні вимоги World Athletics і пройти українські відбіркові змагання у 2027 році.

Допінг-проби Мудрика: що відомо

Торік у Мудрика в першій пробі на допінг було виявлено заборонену речовину, імовірно мельдоній, що володіє стимулювальним ефектом. За це порушення йому загрожує відсторонення від футболу на строк до чотирьох років.

В червні Англійська футбольна асоціація офіційно висунула гравцю звинувачення після позитивного результату другої проби.

Тренер "Челсі" Енцо Мареска на тлі цих звинувачень висловив свою підтримку українському футболісту і зазначив, що довіряє йому.

