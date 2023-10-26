Збірна України здобула дві перемоги в жовтні і піднялася в рейтингу на дві позиції.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг збірних.

Згідно з даними з офіційного сайту організації, Україна піднялася на дві позиції - з 24-го на 22-е місце. В активі "синьо-жовтих" 1549,33 бали. Серед представників УЄФА українська збірна займає 12-у позицію.

Даний прогрес збірної України забезпечили дві перемоги в жовтні. У рамках кваліфікації Євро-2024 з футболу команда Сергія Реброва перемогла Північну Македонію (2:0) і Мальту (3:1).

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Суперники збірної України по кваліфікації Євро-2024 займають наступні позиції: Англія - четверта, Італія - дев'ята, Північна Македонія - 66-а, Мальта - 171-а.

Лідирує в рейтингу збірна Аргентини, яка вийшла на перше місце після перемоги на ЧС-2022 з футболу. На другій позиції йде Франція, третя - Бразилія.

Рейтинг ФІФА на 26 жовтня 2023 року

1. Аргентина - 1861,29

2. Франція - 1853,11

3. Бразилія - 1812,20

4. Англія - 1807,88

5. Бельгія - 1793,71

6. Португалія - 1739,83

7. Нідерланди - 1739,26

8. Іспанія - 1725,97

9. Італія - 1717,81

10. Хорватія - 1711,88

...

22. Україна - 1549,33

Варто зазначити, що востаннє вище 22 місця Україна підіймалася ще в червні 2016 року (19 сходинка).

Рекордна ж позиція "синьо-жовтих" була зафіксована в лютому 2007 року, коли збірна України стала 11-ою.

Додамо, що у відборі на ЧЄ-2024 збірна України посідає друге місце в групі C, набравши 13 очок. Лідирує в групі Англія з 16 балами. На третьому рядку йде Італія - 10 очок.

У заключному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Італії. Номінально домашня гра для "синьо-жовтих" пройде в Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Матч відбудеться 20 листопада.

Відзначимо, що перемога над Італією виведе збірну України на Євро-2024 з футболу.

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