"Зоря" не змогла пройти кваліфікацію Ліги конференцій УЄФА.

У четвер, 11 серпня, луганська "Зоря" зазнала розгромної поразки від "Університаті" (0:3) в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій і вилетіла з єврокубків.

Головний тренер української команди Патрік ван Леувен прокоментував провальний матч своїх підопічних.

"Швидкий гол? Ми були готові до такого. Очікували нову тактику від суперника, але ми сподівалися, що зможемо швидко зрозуміти, як їм протистояти. У першому таймі ми не створили жодного моменту, щоб зрівняти рахунок до перерви. Думали, що краще почнемо другий тайм. У перерві обговорювали наші помилки, але не повністю змогли їх виправити.

Травма Романа Вантуха? Це, звичайно, не допомогло. Але таке буває завжди, і ми повинні реагувати на це дуже швидко. У нас є футболісти, які теж грають на цій позиції. Хотіли знову увійти швидко в гру, але, на жаль, не вдалося.

Відсутність офіційних матчів та ігрової практики? Звичайно, цього нам і не вистачило. Такий тривалий період без ігрової практики – дає про себе знати. Це урок для всіх наших гравців, особливо для молодого покоління. Ця гра нас багато чому навчить", - наводить слова ван Леувена офіційний сайт "Зорі".

Нагадаємо, перший матч "Зорі" і "Університаті" завершився перемогою луганського клубу з рахунком 1:0.

Для "Зорі" нинішній єврокубковий сезон завершено і луганський клуб сконцентрується на іграх внутрішньої першості.

Новий сезон в української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня.

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