У четвер, 11 серпня, луганська "Зоря" зіграла поєдинок у відповідь проти "Університаті" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.
Зустріч проходила на стадіоні "Іон Облеменко" в румунському місті Крайова і завершилася розгромною поразкою українського клубу (3:0).
Обслуговував матч словенський арбітр Матей Юг.
Господарям поля вдалося досить швидко відкрити рахунок у грі. На 5-й хвилині зустрічі із передачі Баярама забив Рауль Сілва. У другому таймі футболісти "Університаті" буквально за три хвилини вирішили результат цього протистояння. Спочатку на 53-й хвилині гри подвоїв перевагу румунської команди Баярам, а на 56-й хвилині гол Банку встановив остаточний рахунок на табло.
"Університатя" - "Зоря" - 3:0
Голи: Рауль Сілва, 5, Баярам, 53, Банку, 57
"Університатя": Лазар, Банку, Раул Сілва, Папп, Скречу, Іван (Рівалдіньо, 90+2), Матей, Баярам (Рогуліч, 74), А. Крецу (Кепеціне, 66), Ганка (Ветежелу, 74), Кількіс (Марковіч, 66)
"Зоря": Мацапура, Вантух (Сміян, 29), Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Назарина, Булеца, Крістіан, Нагнойний (Мішньов, 58), Кабаєв (Безбородько, 58)
Відео голу Рауля Сілви:
Нагадаємо, перший матч "Зорі" і "Університаті" завершився перемогою луганського клубу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох матчів румунський колектив обіграв команду Патріка ван Леувена і зіграє в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти "Хапоеля" Беєр-Шева.
Для "Зорі" нинішній єврокубковий сезон завершено і луганський клуб сконцентрується на іграх внутрішньої першості.
Новий сезон в української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня.