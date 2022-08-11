Підопічним Патріка ван Леувена не вдалося пройти скромний румунський клуб.

У четвер, 11 серпня, луганська "Зоря" зіграла поєдинок у відповідь проти "Університаті" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Зустріч проходила на стадіоні "Іон Облеменко" в румунському місті Крайова і завершилася розгромною поразкою українського клубу (3:0).

Обслуговував матч словенський арбітр Матей Юг.

Господарям поля вдалося досить швидко відкрити рахунок у грі. На 5-й хвилині зустрічі із передачі Баярама забив Рауль Сілва. У другому таймі футболісти "Університаті" буквально за три хвилини вирішили результат цього протистояння. Спочатку на 53-й хвилині гри подвоїв перевагу румунської команди Баярам, а на 56-й хвилині гол Банку встановив остаточний рахунок на табло.

"Університатя" - "Зоря" - 3:0

Голи: Рауль Сілва, 5, Баярам, 53, Банку, 57

"Університатя": Лазар, Банку, Раул Сілва, Папп, Скречу, Іван (Рівалдіньо, 90+2), Матей, Баярам (Рогуліч, 74), А. Крецу (Кепеціне, 66), Ганка (Ветежелу, 74), Кількіс (Марковіч, 66)

"Зоря": Мацапура, Вантух (Сміян, 29), Батагов, Імереков, Данченко, Чурко, Назарина, Булеца, Крістіан, Нагнойний (Мішньов, 58), Кабаєв (Безбородько, 58)

Відео голу Рауля Сілви:

Нагадаємо, перший матч "Зорі" і "Університаті" завершився перемогою луганського клубу з рахунком 1:0. Таким чином, за сумою двох матчів румунський колектив обіграв команду Патріка ван Леувена і зіграє в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти "Хапоеля" Беєр-Шева.

Для "Зорі" нинішній єврокубковий сезон завершено і луганський клуб сконцентрується на іграх внутрішньої першості.

Новий сезон в української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня.

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