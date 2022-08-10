Луганський клуб здобув мінімальну перемогу в першій грі з "Університатею".

У четвер, 11 серпня, луганська "Зоря" зіграє поєдинок проти румунської "Університаті" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Перша гра завершилася перемогою української команди з рахунком 1:0.

Зустріч прийме стадіон "Іон Облеменко" в румунському місті Крайова. Обслужить матч словенська бригада арбітрів. Головний суддя - Матей Південь. Асистувати йому будуть Мануел Відалі і Матей Жуніч. Четвертим арбітром стане Роберто Поніс.

Тиждень тому "Зоря" провела свій перший офіційний матч у новому сезоні і провела його добротно. Підопічні Патріка ван Леувена по грі і за рахунком переграли румунську "Університатю" в першій зустрічі. Святкувати зараз нічого, але мінімальний крок на шляху до наступного етапу луганський клуб вже зробив.

Університатя - Зоря: трансляція

В Україні в прямому ефірі протистояння румунського та українського клубів транслюватиме телеканал "Setanta Sports". Крім того, гру покаже телеканал "2+2" із затримкою в 15 хвилиною.

Початок поєдинку о 20:30 за київським часом.

Університатя - Зоря: прогноз

Фаворитом цієї зустрічі є господарі. Так, коефіцієнт на перемогу румунського колективу оцінюється в 1,84. Нічия - 3,54. Перемога "Зорі", в свою чергу, дорівнює 3,98.

А ось якщо ставити на прохід в наступний раунд, то тут вже кращі шанси, на думку експертів, у підопічних Патріка ван Леувена - 1,60 на них проти 2,25 на "Університатю".

На відміну від "Зорі", румунська "Університатя" починала свій шлях у Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду, здолавши за сумою двох зустрічей "Влазнію" (1:1, 3:0).

Переможець пари "Зоря" - "Університатя" в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з переможцем протистояння "Лугано" - "Хапоель". Команда, що програла завершить свої виступи в цьому сезоні єврокубків.

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