Вболівальники "Челсі" оцінили дебют Михайла Мудрика в АПЛ. 22-річний українець з'явився на полі в другому таймі матчу проти "Ліверпуля".
Фанати лондонського клубу в Twitter шаленіють від гри Мудрика.
Ziyechman: "Єдиний позитивний момент у сьогоднішній зустрічі – Михайло Мудрик";
Kakyeza: "Мудрик – наш Мессі";
CFCLamps_: "Наш гравець матчу. І він відіграв лише 35 хвилин. Чудовий трансфер";
MattMudryk15: "Ми закохані";
indebakure_: "Цей чувак на іншому рівні, бро. Захисники АПЛ, будьте готові, Мудрик (новий Азар) прибув";
blueapewarrior: "Мудрику потрібні якісніші гравці в команді. Чекаю, коли Михайло гратиме з Фелішем";
legendotwenty: "Ми нарешті знайшли нового Азара";
StopBuntingPlz написав поезію про Мудрика:
"Зі швидкістю і силою однаково,
Мудрик домінує у грі,
Його противники не в змозі грати,
Мудрик справжній футбольний фанат.
Його навички дриблінгу не мають собі рівних,
Мудрик прокладає собі шлях,
Майстер м'яча, він виграв,
Мудрик, справжній футбольний профі";
UtdMicah: "10 секунд Мудрика. Я надивився. Він – наступний Роналдіньйо".
Додамо, що Мудрик став 9-м українцем, який зіграв в чемпіонаті Англії і 2-м українцем, який зіграв за "Челсі". З 2006 по 2009 рік за лондонський гранд виступав Андрій Шевченко.
Нагадаємо, "Челсі" за 100 мільйонів євро придбав Мудрика в донецького "Шахтаря". Михайло був дуже близьким до трансферу в "Арсенал", але "Челсі" перехопили українця в "канонірів".