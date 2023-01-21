Фанати "Челсі" дуже раді, що Михайло Мудрик обрав саме їхній клуб, а не "Арсенал".

Вболівальники "Челсі" оцінили дебют Михайла Мудрика в АПЛ. 22-річний українець з'явився на полі в другому таймі матчу проти "Ліверпуля".

Фанати лондонського клубу в Twitter шаленіють від гри Мудрика.

Ziyechman: "Єдиний позитивний момент у сьогоднішній зустрічі – Михайло Мудрик";

Відео дня

Kakyeza: "Мудрик – наш Мессі";

CFCLamps_: "Наш гравець матчу. І він відіграв лише 35 хвилин. Чудовий трансфер";

MattMudryk15: "Ми закохані";

indebakure_: "Цей чувак на іншому рівні, бро. Захисники АПЛ, будьте готові, Мудрик (новий Азар) прибув";

blueapewarrior: "Мудрику потрібні якісніші гравці в команді. Чекаю, коли Михайло гратиме з Фелішем";

legendotwenty: "Ми нарешті знайшли нового Азара";

StopBuntingPlz написав поезію про Мудрика:

"Зі швидкістю і силою однаково,

Мудрик домінує у грі,

Його противники не в змозі грати,

Мудрик справжній футбольний фанат.

Його навички дриблінгу не мають собі рівних,

Мудрик прокладає собі шлях,

Майстер м'яча, він виграв,

Мудрик, справжній футбольний профі";

UtdMicah: "10 секунд Мудрика. Я надивився. Він – наступний Роналдіньйо".

Додамо, що Мудрик став 9-м українцем, який зіграв в чемпіонаті Англії і 2-м українцем, який зіграв за "Челсі". З 2006 по 2009 рік за лондонський гранд виступав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, "Челсі" за 100 мільйонів євро придбав Мудрика в донецького "Шахтаря". Михайло був дуже близьким до трансферу в "Арсенал", але "Челсі" перехопили українця в "канонірів".

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