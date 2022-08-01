Сергій Палкін впевнений, що ФІФА необхідно покарати РФ за повномасштабне вторгнення в Україну.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розкритикував ФІФА, звинувативши Міжнародну федерацію футболу в підтримці Росії.

Палкін обурений тим, що ФІФА вигнала за корупційний скандал дві африканські асоціації, а теми з виключенням РФ, яка розв'язала війну в Україні, навіть немає на порядку денному.

"Почалася повномасштабна війна, а на конгресі ФІФА приймають російську мову офіційною. Взяли викинули дві бідні африканські асоціації за якийсь корупційний скандал, а тут росіяни творять що хочуть, і навіть на порядку денному немає теми виключення Росії з ФІФА.

Якщо ми воюємо, то воювати потрібно скрізь. А то виходить, що наш футбол вони вбили, а в Росії спокійно собі грають чемпіонат і ще претендують, щоб виступати в Лізі чемпіонів, кажуть, що хочуть на чемпіонат світу.

У них все в порядку, а ми страждаємо всі. А ФІФА їх ще й підтримує. Що повинна зробити Росія, щоб її виключили з ФІФА? Атомну бомбу скинути на нас?

Я говорив іноземним журналістам, що ФІФА - це як Господь бог: всі розуміють, що він є, але його ніхто не бачив. На e-mail вони не відповідають і на контакт не виходять. Де вони взагалі?

Їх меседжі, що ми одна футбольна сім'я, що ми за мир... Де ця сім'я була, коли у нас почалася війна? Ми тільки просили, щоб нас почули. Тут сім'ї немає. Їм все одно", - наводить слова Палкіна tribuna.com.

Раніше УНІАН повідомляв, що донецький "Шахтар" готується до судового процесу проти ФІФА. Причиною позову "гірників" стало нове правило ФІФА, яке дозволяє іноземним гравцям та тренерам в Україні призупинити свої контракти з українськими клубами.

В результаті дій ФІФА, зірвалися угоди по трансферах декількох легіонерів "Шахтаря" і тепер "гірники" вимагають від організації відшкодування збитку за зірвані угоди в розмірі 50 мільйонів євро.

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