Сергій Палкін розчарований позицією колишнього футболіста і капітана "Шахтаря".

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін висловився про позицію колишнього гравця донецького клубу Анатолія Тимощука щодо війни в Україні, яку розпочала Росія.

Колишній футболіст і капітан збірної України продовжує працювати в клубі країни-агресора, в той час як його батько перебуває в територіальній обороні Луцька.

"Я не розумію його, якщо чесно. Його батько зараз перебуває в територіальній обороні на заході України, він підтримує Україну. При цьому Анатолій зберігає мовчання.

У той же час Ярослав Ракицький, який грав у "Зеніті", на наступний день після початку війни сказав: "Я не буду більше грати за "Зеніт". Він приєднався до нас і бере участь у благодійних матчах. Це сильна позиція, і я дуже вдячний за те, як він нас підтримав. Неможливо зберігати нейтралітет, ти повинен вибрати чиюсь сторону.

Я вважаю нормальним, що УАФ забрала у Тимощука ліцензію і всі титули. Можете собі уявити, що він був багаторічним капітаном збірної України? Неважливо, колишній капітан або діючий - він повинен служити прикладом для всіх. Який він подає приклад своїм мовчанням про те, що відбувається в його країні? Я не розумію цю позицію.

Він залишається в "Зеніті". Він вибрав гроші замість Батьківщини і батьків.

Це навіть гірше, ніж ви можете собі уявити. Я на 100% впевнений, що він міг знайти роботу в іншому місці. У нього великий досвід в якості гравця і тренера. З його досвідом і досягненнями легко можна знайти нову роботу", - наводить слова Палкіна BBC.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже другий місяць.

Незважаючи на всі ці події, Тимощук продовжує працювати в пітерському "Зеніті" і ніяк не висловився про війну.

Раніше УАФ анулювала тренерський диплом Анатолія, виключила його з реєстру гравців збірної України, а також позбавила всіх регалій. Крім того, Луцька міськрада позбавила Тимощука звання почесного громадянина міста.

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