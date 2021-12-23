Поліція завела кримінальну справу на скандального форварда "Миная" Євгена Селезньова.
Журналіст та ведучий Ютуб-каналу "ТаТоТаке" Андрій Сеньків на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що на Селезньова правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 345-1 КК України - "Загроза чи насильство щодо журналіста".
Сеньків зауважив, що справу перевели з Києва до Ужгорода, бо правопорушення сталося саме там.
Нагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою через те, що журналіст розповів про дисциплінарні порушення Євгена у "Минаї".
Більше того, Селезньов заявив, що відповідальності не боїться.
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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив вболівальників через своє прізвисько "Годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.