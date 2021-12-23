Євген Селезньов може бути викликаним на допит в поліцію.

Поліція завела кримінальну справу на скандального форварда "Миная" Євгена Селезньова.

Журналіст та ведучий Ютуб-каналу "ТаТоТаке" Андрій Сеньків на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що на Селезньова правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 345-1 КК України - "Загроза чи насильство щодо журналіста".

Сеньків зауважив, що справу перевели з Києва до Ужгорода, бо правопорушення сталося саме там.

Нагадаємо, Селезньов у телефонних розмовах погрожував Сеньківу фізичною розправою через те, що журналіст розповів про дисциплінарні порушення Євгена у "Минаї".

Більше того, Селезньов заявив, що відповідальності не боїться.

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