"Челсі" програв другий матч поспіль у чемпіонаті Англії.

У суботу, 2 вересня, відбувся поєдинок четвертого туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" грав проти "Ноттінгема".

Гра проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершилася сенсаційною поразкою господарів поля з рахунком 0:1.

Перший тайм цього матчу завершився без забитих голів. На старті другої половини зустрічі "Ноттінгем Форест" вийшов вперед - гол після передачі Тайво Авонії забив Ентоні Еланга.

На 84-й хвилині зустрічі форвард "Челсі" Ніколас Джексон міг зрівняти рахунок, але з забійної позиції пробив вище воріт. Таким чином, гості, які перебували в статусі аутсайдера, здобули несподівану перемогу в цьому матчі.

"Челсі" - "Ноттінгем Форест" - 0:1

Гол: Еланга, 48

Огляд матчу:

Український хавбек Михайло Мудрик вийшов на поле у другому таймі, але команді не допоміг. При цьому українець отримав низьку оцінку за свої дії. Статистичний портал WhoScored поставив Мудрику 5,9 бала. Варто відзначити, що при виході на заміну гравець відразу ж отримує 6,0 бала.

Перемога в цій грі дозволила "Ноттінгему" набрати шість очок і піднятися на дев'яте місце в турнірній таблиці. В активі лондонського "Челсі" чотири очки і 11-й рядок.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Борнмута", а "Ноттінгем" зустрінеться з "Бернлі".

Вас також можуть зацікавити новини: