"Челсі" не може виграти в АПЛ два тури поспіль.

У неділю, 20 серпня, був зіграний поєдинок четвертого туру АПЛ, в якому "Вест Хем" приймав "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Олімпійський" в Лондоні і завершився перемогою "молотобійців" з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі був відкритий на сьомій хвилині, відзначився захисник "Вест Хема" Наєф Агер.

На 28-й хвилині "Челсі" вдалося зрівняти рахунок на табло - гол забив Карні Чуквуемека. На 43-й хвилині підопічні Маурісіо Почеттіно могли вийти вперед, але півзахисник "синіх" Енцо Фернандес не зміг реалізувати пенальті.

На самому початку другого тайму, на 53-й хвилині, Майкл Антоніо знову вивів "Вест Хем" вперед. На 90+5-й хвилині Лукас Пакета успішно реалізував пенальті встановивши фінальний рахунок на табло.

"Вест Хем" - "Челсі" - 3:1

Голи: Агерд, 7, Антоніо, 53, Пакета, 90+5 (пен) - Чуквуемека, 28

"Вест Хем": Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон, Соучек, Уорд-Прауз (Альварес, 81), Боуен, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69), Антоніо (Форналс, 76)

"Челсі": Санчес, Дісасі, Сільва, Колвілл, Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуеке, 75), Чілвелл (Кайседо, 61), Стерлінг, Джексон, Чувуемека (Мудрік, 46)

Попередження: Агерд, Пакета, Емерсон - Дісасі, Чуквуемека, Джексон

Вилучення: Агерд (друга жовта)

Огляд матчу:

Відзначимо, що український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик з'явився на полі після перерви. На рахунку українця 28 торкань м'яча, 12 з 16 виконаних пасів (75%), 2 ключових передачі (xA 0.15), 3 з 7 точних навісів, один удар повз (xG 0.08), 2 з 2 виграних єдиноборства, 10 втрат і 1 відбір.

Статистичний портал SofaScore поставив Мудрику за цей матч 7,2 бала. Варто відзначити, що це найкраща оцінка серед всіх гравців, які вийшли в цій зустрічі на заміну.

Після двох турів в активі "Челсі" одне очко, у "Вест Хема" - 4 бали. У 1-му турі нового розіграшу АПЛ "сині" зіграли внічию з "Ліверпулем" (1:1), а "молотобійці" поділили очки з "Борнмутом" (1:1).

Нагадаємо, в минулому сезоні "Челсі" показав один з найгірших результатів за свою історію в АПЛ, зайнявши 12-е місце і набравши лише 44 очки. "Вест Хем" в минулому сезоні також показав не найкращий результат, розташувавшись лише на 14-му місці в турнірній таблиці з 38 очками в 38 зустрічах.

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