Маурісіо Почеттіно висловився про трансферну політику "Челсі".

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно висловився про дорогих новачків лондонської команди, які уклали з клубом довгострокові контракти.

Аргентинський фахівець заявив, що місце в складі не гарантовано нікому, незалежно від їх трансферної ціни. Також наставник зазначив, що якщо хтось із гравців буде в команді відбувати номер, то клуб з ним легко розлучитися.

"Талановиті гравці, на яких клуб витрачає гроші, повинні щодня демонструвати, що вони заслуговують грати. Моя робота полягає в тому, щоб бути чесним з усіма в команді.

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Якщо у футболіста восьмирічний контракт - він повинен бути відповідальним і демонструвати повагу, відданість і якість, яку ми очікуємо від нього. Якщо ні - він не буде грати.

Гравцям не можна засмучуватися. Розчаровуватися може тільки клуб. Адже якщо ми підписуємо гравця і даємо йому восьмирічний контракт, а він не бажає робити те, що ми від нього очікуємо, і не грає - це через нього, а не через нас. Їм потрібно вийти з усіх сил і продемонструвати талант, який, на нашу думку, вони мають.

Щодо незадоволених гравців. Якщо вони не хочуть боротися за своє місце і відчувати себе частиною команди, двері на вихід для них відкриті. Тренер повинен мати підтримку власників, інакше буде важко", - наводить слова Маурісіо Почеттіно Dailymail.

Варто відзначити, що за останні три трансферні вікна лондонський "Челсі" витратив на нових футболістів понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Щоб обійти фінансовий фейр-плей, "сині" почали підписувати футболістів на тривалі терміни. Зараз у складі "Челсі" є 20 гравців, контракти яких діють мінімум до 2028 року.

Відзначимо, що серед таких і півзахисник збірної України Михайло Мудрик, який уклав контракт з лондонцями до 30 червня 2031 року.

Додамо, що лондонський "Челсі" провально виступив у минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги. "Сині" фінішували на 12-му місці в турнірній таблиці.

У першому турі нового сезону АПЛ "Челсі" також втратив очки. Лондонець зіграли внічию проти "Ліверпуля" (1:1).

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