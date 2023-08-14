Михайло Мудрик вийшов на поле у другому таймі, але результативними діями не відзначився.

У неділю, 13 серпня відбувся центральний поєдинок першого туру англійської Прем'єр ліги, в якому "Челсі" приймав "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася внічию з рахунком 1:1.

Рахунок у зустрічі був відкритий на 18-й хвилині - після передачі Мохамеда Салаха забив Луїс Діас. На 29-й хвилині гри "червоні" подвоїли свою перевагу, але суддя скасував взяття воріт. Після перегляду відеоповтору рефері вгледів офсайд у Мо Салаха.

На 37-й хвилині зустрічі захисник "Челсі" Аксель Дісасі зрівняв рахунок. Він забив з передачі Бена Чілвелла. На 39-й хвилині лондонський клуб вийшов вперед, але знову в гру втрутився ВАР. Гол Бена Чілвелла був скасований через офсайд.

У другому таймі команди голів не забивали і зустріч завершилася внічию - 1:1.

"Челсі" - "Ліверпуль" - 1:1

Голи: Дісасі, 37 - Діас, 18

"Челсі": Санчес, Дісасі, Сільва, Колвілл, Джеймс (Гюсто, 76), Галлагер, Енцо, Чуквуемека (Матсен, 81), Чілвелл, Стерлінг (Мудрик, 81), Джексон

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Е. Робертсон, Фабіньо, Мак Аллістер, Гакпо (Джонс, 66), Салах (Елліотт, 77), Жота (Нуньєс, 66), Діас (Доак, 77)

Попередження: Чуквуемека, Енцо, Джексон, Галлагер - Жота, Александер-Арнольд, Конате, Мак Аллістер

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик почав цей матч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 81-й хвилині зустрічі замість Рахіма Стерлінга.

За цю гру статистичний портал SofaScore поставив українському півзахиснику оцінку 6,9. Мудрик отримав найкращу оцінку серед гравців "Челсі", які вийшли на заміну - Іан Матсен і Мало Гюсто отримали по 6,7 бала.

Додамо, що в наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Вест Хема" (20 серпня), а "Ліверпуль" зустрінеться з "Борнмутом" (19 серпня).

Вас також можуть зацікавити новини: