Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно задоволений грою українського вінгера.

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик провів прекрасний матч у складі лондонського клубу, відзначившись забитим голом у грі з "Брайтоном".

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно прокоментував перформанс українця. Аргентинський фахівець високо оцінив дії Мудрика, назвавши його неймовірним талантом.

"Мудрик - неймовірний молодий талант. Нам потрібно, щоб він відчував себе важливим. Це велике випробування для нас, щоб він відчував себе комфортно і показав свій дивовижний талант.

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Для Мудрика і Джексона було важливо забити, як і для Нкунку. Тепер ми будемо намагатися вдосконалюватися. Думаю, в цій грі у нас було трохи більше причин для збереження спокою і взяття воріт", - наводить слова Почеттіно Absolute Chelsea.

Додамо, що "Челсі" виграв у "Брайтона" з рахунком 4:3 в товариському матчі. Для лондонського клубу це був другий матч під керівництвом Маурісіо Почеттіно, який очолив команду цього літа.

Раніше "сині" виграли у "Рексхема" з рахунком 5:0. Мудрик цю гру пропускав, оскільки отримав додатковий відпочинок після участі в молодіжному Євро-2023.

В рамках передсезонного збору "Челсі" зіграє ще три матчі. Суперниками лондонського клубу будуть "Ньюкасл", "Фулхем" і "Боруссія" Дортмунд.

Новий сезон АПЛ стартує 11 серпня. У першому турі "Челсі" зіграє проти "Ліверпуля". Матч відбудеться 13 серпня.

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