Гол українського вінгера допоміг "Челсі" виграти у "Брайтона".

У ніч на 23 липня відбувся товариський поєдинок, в якому "Челсі" протистояв "Брайтону".

Гра проходила в Пенсільванії (США) на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" і завершилася перемогою лондонців з рахунком 4:3.

Свій дебютний гол за "Челсі" в цій грі забив вінгер збірної України Михайло Мудрик. Українець відзначився на 65-й хвилині, зробивши рахунок 2:1 на користь "синіх". Михайло обігрався з Ніколасом Джексоном і ефектно пробив з лінії штрафного, вразивши ворота суперника.

Також у складі "Челсі" голами відзначилися Крістофер Нкунку, Конор Галлахер і Ніколас Джексон. За "Брайтон" забивали Денні Уелбек, Жуан Педро і Деніз Ундав.

"Челсі" - "Брайтон" - 4:3

Голи: Нкунку, 19, Мудрик, 65, Галлахер, 65, Джексон, 77 - Уелбек, 13, Жоау Педру, 79 (пен), Ундав, 89

Огляд матчу:

Відзначимо, що цей поєдинок став для Мудрика першим під час передсезонного турне "Челсі" по США. Стартову зустріч з "Рексхемом" український вінгер пропускав, отримавши додатковий відпочинок після молодіжного Євро-2023.

Додамо, що матч проти "Рексхема" підопічні Маурісіо Почеттіно виграли з рахунком 5:0.

Наступний свій матч "Челсі" зіграє 27 липня проти "Ньюкасла". Крім того, в рамках турне по США у "синіх" заплановані ще ігри з "Фулхемом" і "Боруссією" Дортмунд.

Нагадаємо, Михайло Мудрик перейшов в "Челсі" в січні цього року. У складі лондонської команди українець зіграв 17 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

Новий сезон чемпіонату Англії стартує 11 серпня. У минулому сезоні АПЛ чемпіоном став "Манчестер Сіті", а "Челсі" фінішував 12-м.

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