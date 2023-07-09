Михайло Мудрик / фото twitter.com/ChelseaFC

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, який очолив "Челсі" після завершення минулого сезону, поділився своїми планами щодо українського півзахисника Михайла Мудрика

Новий наставник лондонського клубу повідомив, що хоче допомогти 22-річному українцю вийти на новий рівень. 

"Дуже важливо розмовляти з футболістами. Я зустрінуся з Мудриком перед тим, як він приїде на передсезонні збори.

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Мені дуже подобається бачити Михайла в команді. Разом з тренерським штабом ми повинні розробити найкращу стратегію, яка допоможе Мудрику вийти на рівень, на який розраховував "Челсі", коли підписував його. У житті Михайла все інакше, тому важливо приділяти увагу розмовам", - наводить слова Почеттіно Metro.

Нагадаємо, Мудрик перейшов з "Шахтаря" в "Челсі" в січні цього року. Лондонський клуб заплатив "гірникам" за перехід Михайла рекордні для українського футболу 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро донецький клуб отримає в якості бонусів.

Вінгер збірної України підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року.

У минулому сезоні Мудрик зіграв 17 матчів у футболці "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.

За підсумками сезону "Челсі" посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 очки. 

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