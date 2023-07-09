Маурісіо Почеттіно планує зустрітися з Михайлом Мудриком перед початком зборів.

Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, який очолив "Челсі" після завершення минулого сезону, поділився своїми планами щодо українського півзахисника Михайла Мудрика.

Новий наставник лондонського клубу повідомив, що хоче допомогти 22-річному українцю вийти на новий рівень.

"Дуже важливо розмовляти з футболістами. Я зустрінуся з Мудриком перед тим, як він приїде на передсезонні збори.

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Мені дуже подобається бачити Михайла в команді. Разом з тренерським штабом ми повинні розробити найкращу стратегію, яка допоможе Мудрику вийти на рівень, на який розраховував "Челсі", коли підписував його. У житті Михайла все інакше, тому важливо приділяти увагу розмовам", - наводить слова Почеттіно Metro.

Нагадаємо, Мудрик перейшов з "Шахтаря" в "Челсі" в січні цього року. Лондонський клуб заплатив "гірникам" за перехід Михайла рекордні для українського футболу 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро донецький клуб отримає в якості бонусів.

Вінгер збірної України підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року.

У минулому сезоні Мудрик зіграв 17 матчів у футболці "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.

За підсумками сезону "Челсі" посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 очки.

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