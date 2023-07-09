Аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно, який очолив "Челсі" після завершення минулого сезону, поділився своїми планами щодо українського півзахисника Михайла Мудрика.
Новий наставник лондонського клубу повідомив, що хоче допомогти 22-річному українцю вийти на новий рівень.
"Дуже важливо розмовляти з футболістами. Я зустрінуся з Мудриком перед тим, як він приїде на передсезонні збори.
Мені дуже подобається бачити Михайла в команді. Разом з тренерським штабом ми повинні розробити найкращу стратегію, яка допоможе Мудрику вийти на рівень, на який розраховував "Челсі", коли підписував його. У житті Михайла все інакше, тому важливо приділяти увагу розмовам", - наводить слова Почеттіно Metro.
Нагадаємо, Мудрик перейшов з "Шахтаря" в "Челсі" в січні цього року. Лондонський клуб заплатив "гірникам" за перехід Михайла рекордні для українського футболу 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро донецький клуб отримає в якості бонусів.
Вінгер збірної України підписав контракт з "синіми" до літа 2031 року.
У минулому сезоні Мудрик зіграв 17 матчів у футболці "Челсі" і відзначився 2 результативними передачами.
За підсумками сезону "Челсі" посів 12-е місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 44 очки.