Маурісіо Почеттіно залишився задоволений грою своїх підопічних у першому турі АПЛ.

У неділю, 13 серпня, "Челсі" зіграв внічию проти "Ліверпуля" у центральному поєдинку першого туру АПЛ.

Головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно оцінив гру своєї команди в цій зустрічі.

"Прем'єр ліга після чотирьох років моєї відсутності - фантастичний спосіб почати сезон. Мені дуже сподобався матч.

Відео дня

Я думаю, що в цілому ми заслуговували трохи більше. Ми задоволені, але в той же час розчаровані, тому що хотіли перемогти. Ми заслужили перемогу, але це тільки початок.

Ми створили дуже хороший спосіб роботи тут, і це важливо. Йдеться про віру, роботу та довіру один одному. Зв'язок з першого дня був фантастичним.

Вболівальники завжди були з нами. Навіть у скрутну хвилину вони були поруч, вони ніколи не здавалися і завжди вірили в команду, і команда відчувала енергію вболівальників.

Це було складно з самого початку, але те, як ми додавали в грі, як ми знаходили спосіб грати і як ми почали домінувати і штовхати "Ліверпуль" все глибше і глибше, я дуже задоволений усім", - наводить слова Почеттіно BBC.

Нагадаємо, матч "Челсі" - "Ліверпуль" завершився внічию з рахунком 1:1. Гол у складі лондонців забив Аксель Дісасі.

Український вінгер лондонців Михайло Мудрик цю гру розпочав на лавці запасних. Почеттіно випустив українця на 81-й хвилині зустрічі. За відведений час на полі Мудрик встиг зробити 11 торкань м'яча, виконати 7 пасів (6 точних), зробити 1 ключову передачу і один навіс. Крім того, в активі Михайла дві успішні спроби дриблінгу і 2 з 3 виграних єдиноборств.

У наступному турі АПЛ лондонський "Челсі" зіграє проти "Вест Хема". Поєдинок відбудеться в неділю, 20 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: