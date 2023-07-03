Букмекери визначили шанси збірної України виграти молодіжний Євро-2023.

Молодіжний чемпіонат Європи-2023 з футболу, який проходить в Румунії та Грузії, підходить до завершення.

У середу, 5 липня, будуть визначені фіналісти турніру.

Напередодні матчів 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 букмекери визначили шанси команд на перемогу в турнірі. Нагадаємо, боротьбу за трофей продовжують молодіжні збірні України, Англії, Іспанії та Ізраїлю.

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На думку аналітиків, головним фаворитом на перемогу в турнірі вважається збірна Англії. Коефіцієнт на їх тріумф на молодіжній першості Європи - 2,15. Також високо оцінюються шанси збірної Іспанії - 2,20.

Коефіцієнт на перемогу молодіжної збірної України на Євро-2023 - 8,00. Найменше шансів у збірної Ізраїлю. Коефіцієнт на їх тріумф - 15,00.

Пари 1/2 фіналу молодіжного Євро-2023 з футболу

Англія - Ізраїль

Іспанія - Україна

Нагадаємо, збірна України U21 пробилася до півфіналу молодіжного Євро-2023, перемігши в 1/4 фіналу одного з головних фаворитів турніру - збірну Франції. "Синьо-жовті" виграли з рахунком 3:1.

Додамо, що збірні України та Іспанії вже перетиналися на цьому турнірі. На стадії групового етапу команда Руслана Ротаня розійшлася миром з іспанцями (2:2) у матчі 3-го туру.

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