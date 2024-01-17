У наступному раунді Кубка Англії "Евертон" зустрінеться з "Лутоном".

У середу, 17 січня, відбувся поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу, в якому "Евертон" приймав "Кристал Пелас".

Гра проходила на стадіоні "Гудісон Парк" і завершилася перемогою "ірисок".

Результат цієї зустрічі вирішив всього один гол, автором якого став португальський півзахисник "Евертона" Андре Гомеша. Він відзначився на 42-й хвилині.

Відео дня

"Евертон" - "Кристал Пелас" - 1:0

Гол: Андре Гошеш, 42

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на цю гру в основному складі і відіграв весь матч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 7,0 бала.

У наступному раунді Кубка Англії з футболу "Евертон" зіграє проти "Лутона".

Додамо, що свій наступний поєдинок "Евертон" проведе 30 січня. В рамках 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги "іриски" поміряються силами з лондонським "Фулхемом".

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