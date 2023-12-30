"Евертон" програв третій матч поспіль в рамках АПЛ.

У суботу, 30 грудня, в рамках 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Вулвергемптон" приймав "Евертон".

Гра проходила на стадіоні "Молінью" і завершилася розгромною перемогою господарів поля.

Рахунок у грі був відкритий на 25-й хвилині - гол забив захисник "Вулверхемптона" Макс Кілман. На початку другого тайму "вовки" подвоїли свою перевагу - Матеус Кунья забив з передачі Хван Хі Чхана. На 61-й хвилині Крейг Доусон забив третій м'яч у ворота "Евертона". Асистував йому Матеус Кунья.

Відео дня

"Вулвергемптон" - "Евертон" - 3:0

Голи: Кілман, 25, Кунья, 53, Доусон, 61

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на цей поєдинок у стартовому складі і відіграв весь матч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру українця в 6,8 бала.

Відзначимо, що "Евертон" програв вже третій матч поспіль в рамках АПЛ. Раніше "іриски" програли "Тоттенхему" і "Манчестер Сіті".

Після 20-го туру "Вулверхемптон" з 28 очками займає 11-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Евертон" з 16 балами йде на 17-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Вулверхемптон" зіграє проти "Брайтона", а "Евертон" зустрінеться з "Астон Віллою".

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