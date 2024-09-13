'Ми створили історію': Роналду набрав мільярд підписників у соцмережах

Футболіст зазначив, що його фоловери стали "частиною життя".

Футболіст Кріштіану Роналду став першою людиною у світі, яка досягла 1 мільярда підписників у соціальних мережах.

Як повідомив португальський форвард в Instagram, ця цифра - це не лише його досягнення, а ще й прихильників, яких він назвав частиною свого життя.

"Ми створили історію - 1 млрд підписників! Це більше ніж просто цифра - це підтвердження нашої спільної пристрасті, драйву і любові до гри і за її межами. Спасибі за віру в мене, за підтримку і за те, що є частиною мого життя", - написав Роналду. Відео дня

Тільки в Instagram налічується 638 мільйонів підписників. Крім того, він має понад 170 мільйонів підписників на Facebook і 113 мільйонів на X.

Рекорди Кріштіану Роналду

Португальський форвард дивує весь світ не тільки рекордами на футбольному полі, а й у медіа-просторі. Нещодавно він створив свій канал на Youtube, встановивши абсолютний рекорд платформи, оскільки йому знадобилося всього півтори години, щоб набрати 1 мільйон підписників.

Зараз на нього підписані близько 58 мільйонів осіб.

Крім того, зовсім недавно він задумався, чи стане тренером після того, як закінчить кар'єру гравця. І заявив, що поки ще готовий виходити на поле не менше 2-3 років.

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