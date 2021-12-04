Аргентинець заявив, що ніколи не хотів бути чиїмось кумиром або давати поради.

Нападник французького ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував завоювання сьомого "Золотого м'яча" у кар'єрі і розповів про своє місце в історії футболу.

За словами нападника, він ніколи не хотів стати кращим футболістом в історії або бути чиїмось кумиром. Головною метою аргентинського футболіста завжди було реалізувати свої мрії.

"Я ніколи не говорив, що є найкращим в історії. Я навіть не намагався підібратися до цієї думки. Те, що мене називають одним з кращих в історії - вже більш ніж достатньо. Адже я навіть уявити такого собі не міг.

Це мене не цікавить, адже без різниці, вважають тебе кращим чи ні. І я ніколи не хотів їм бути.

Мені ніколи не подобалося бути кумиром або давати поради. Я боровся за свої мрії. Спочатку я мріяв стати професійним гравцем, потім я боровся, щоб прогресувати і досягати нових цілей з кожним роком.

У таких моментах є трохи удачі. Я вірю, що бог вирішив зробити так, щоб все це прийшло до мене", - наводить слова Мессі France Football.

Ліонель Мессі: сьомий "Золотий м'яч"

Мессі всьоме в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча". Раніше він отримував приз у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 і 2019 роках.

Мессі-рекордсмен з виграних "Золотих м'ячів". Він на дві нагороди випереджає португальця Кріштіану Роналду.

Цього року аргентинський нападник виграв Кубок Америки зі своєю національною збірною, а з "Барселоною" в минулому сезоні став володарем Кубка Іспанії.

У 2021 році Мессі забив 41 гол і віддав 17 гольових передач у 56 матчах у всіх турнірах. Він ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії 2020-2021 і Кубка Америки.

Автор: Володимир Медяник