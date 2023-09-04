Сергій Кривцов розповів про головних зірок "Інтера Маямі".

Захисник національної збірної України Сергій Кривцов, який грає за американський "Інтер Маямі", розповів про зіркових партнерів по команді.

32-річний футболіст зазначив, що прихід в команду Ліонеля Мессі та інших зірок "Барселони" не став сюрпризом для нього. Також екс-гравець "Шахтаря" розповів, що Мессі, Альба і Бускетс в курсі ситуації в Україні і підтримують нашу країну.

"Зізнаюся, для мене не було великою несподіванкою, що вони можуть прийти в "Інтер". Коли я підписував контракт, у мене був інсайд, що незабаром Бускетс приєднається, а також були розмови про Лео. На 100% не був впевнений, що це станеться, але сподівався.

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Це велика можливість тренуватися і грати з футболістами, які виграли у футболі все. Дає можливість вчитися новому і отримувати досвід. Всі побачили, як змінилися результати "Інтера" в останніх десяти матчах і, думаю, що в цьому вагомий внесок цих хлопців.

На жаль для мене, англійською спілкується тільки Бускетс. Знаю, що Жорді і Лео вже її вчать. Вони в курсі ситуації в Україні. Про деталі не питали, але всім про все відомо, співчувають і підтримують.

Ні, ніяких знижок їм не робить ні тренерський штаб, ні хто-небудь. Скажу більше - крім стандартних тренувань вони завжди допрацьовують у фітнес-залі, йдуть на відновлювальні процедури. Так що на 100% можу сказати, що це великі профі своєї справи", - наводить слова Кривцова УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Сергій Кривцов перебрався в "Інтер Маямі" у лютому цього року. У складі американського клубу українець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Цього літа "Інтер Маямі" підписав Ліонеля Мессі, а також двох зіркових гравців каталонської "Барселони" - Жорді Альбу і Серхіо Бускетса.

Відзначимо, що Мессі допоміг "Інтеру Маямі" завоювати перший трофей в історії клубу - команда стала переможцем Кубка ліг-2023.

У турнірній таблиці Східної конференції МЛС "Інтер Маямі" займає 14-е місце з 25 очками в активі. У наступному турі команда зіграє протв "Спортінга" з Канзас-Сіті.

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