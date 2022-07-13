Крістіан Фагундес став єдиним легіонером, який повернувся в "Зорю" після початку війни.

Бразильський півзахисник "Зорі" Крістіан Фагундес підтримав Україну у війні проти РФ, зробивши татуювання перед поверненням в український клуб.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю прес-службі луганчан.

"Я зробив це тату, коли повернувся з України до Бразилії, це фраза з Біблії: "Не бійся і не впадай у відчай, бо Господь, твій Бог, з тобою, куди б ти не пішов".

Ще я зробив прапор України, щоб продемонструвати, що мене турбує ця тема і я хочу, щоб цей жах скоріше закінчився. Цифри - це дата, коли почалася війна і коли я зміг виїхати з України", – сказав Крістіан.

Крім того, Крістіан Фагундес розповів про те, чому вирішив повернутися в український клуб, а не покинути команду, як більшість легіонерів.

"Я дуже радий перебувати тут, у складі саме цієї команди. "Зоря" - велика команда, одна з найбільших, де я колись грав. Я вдячний уболівальникам за підтримку і хочу віддячити їм хорошим футболом. Вірю, що ми зможемо досягти висот разом із "Зорею".

Коли почалася війна, я був у Запоріжжі. Ми дісталися автобусом до Львова, а потім йшли пішки ще близько 70 кілометрів. Була неймовірна черга з автомобілів. Втім, з Бразилії прислали за нами фургон.

Мені сподобалися люди в Україні, вони тут дуже ввічливі. Крім того у вас працює державна система. До війни тут було безпечно і зручно.

Я вірю, що народ України дуже сильний, а Україна велика країна. Сподіваюся, що скоро все буде добре", – розповів Крістіан.

Варто відзначити, що Крістіан став єдиним легіонером "Зорі", який незважаючи на розв'язану РФ повномасштабну війну, повернувся в луганський клуб.

22-річний бразилець перейшов в "Зорю" на початку минулого сезону з "Греміо" в статусі вільного агента. За половину сезону він встиг відіграти в 22-х матчах у футболці луганського клубу, в яких забив один гол і віддав два асисти.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник покинув луганський клуб і перейшов до полтавської "Ворскли". Новим наставником "Зорі" був призначений відомий нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

Нагадаємо, "Зоря" почне новий сезон 4 серпня, коли зіграє в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого суперника луганчани дізнаються 18 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: