Команда півзахисника збірної України вдома програла "Ансі".

У середу, 1 березня, відбувся поєдинок 1/4 фіналу Кубка Франції, в якому "Марсель" українця Руслана Малиновського протистояв "Ансі".

Гра проходила на стадіоні "Велодром" і завершилася сенсаційною перемогою гостей.

Рахунок у грі був відкритий на 29-й хвилині - гол забив хавбек "Марселя" Верету. В середині другого тайму "Ансі" вдалося спочатку зрівняти рахунок, а через всього шість хвилин вийти вперед.

У самій кінцівці матчу 18-річний гравець "Марселя" Франсуа Муге забив гол ударом з дальньої дистанції і перевів гру в овертайми.

У додатковий час команди не змогли визначити переможця, і доля путівки до півфіналу вирішилася в серії післяматчевих пенальті, де кращими виявилися футболісти "Ансі".

"Марсель" - "Ансі" - 2:2 (пен. 6:7)

Голи: Верету, 29, Муге, 90+6 - Діон, 53, Муанга, 59

Незабитий пенальті: Алексіс Санчес, 85

Огляд матчу:

Українець Руслан Малиновський вийшов в основі у господарів поля і провів на полі 67 хвилин, після чого був замінений. Результативними діями не відзначився.

Додамо, що в 1/2 фіналу Кубка Франції пробилися "Ліон", "Нант", "Тулуза" і "Ансі".

Нагадаємо, "Марсель" на стадії 1/8 фіналу Кубка Франції вибив ПСЖ. "Провансальці" перемогли парижан з рахунком 2:1, а переможний гол забив Руслан Малиновський.

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