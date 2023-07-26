Перемогу "городянам" принесли голи Макеті і Ляпорта.

У середу, 26 липня, відбувся товариський поєдинок, в якому "Манчестер Сіті" протистояв мюнхенській "Баварії".

Гра проходила в Токіо на Національному стадіоні Японії і завершилася перемогою "городян" з рахунком 2:1.

"Городяни" відкрили рахунок у грі на 21-й хвилині - гол забив Джеймс Макеті. На 81-й хвилині "Баварії" вдалося зрівняти рахунок у матчі - гол до свого активу записав Матіс Тель. Однак утримати нічийний рахунок мюнхенцям не вдалося. На 86-й хвилині з передачі Філа Фодена забив Емерік Ляпорт і приніс перемогу "Манчестер Сіті".

Відео дня

"Баварія" - "Манчестер Сіті" - 1:2

Голи: Тель, 81 - Макеті, 21, Ляпорт, 86

"Баварія": Зоммер (Ульрайх, 46), Мазрауї (Сарр, 46), Упамекано (Станішич, 46), Павар (Тіквіч, 46), Девіс (Кретциг, 46), Кімміх (Горетцка, 46), Лаймер (Гравенберх, 46), Коман (Ваннер, 46; Павлович, 83), Сане (Мане, 46), Мусіала (Відович, 46; Ібрагімович, 82), Гнабрі (Тель, 46)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер (Жоау Канселу, 46), Стоунз (Бобб, 46), Рубен Діаш (Родрі, 46), Аке (Аканджі, 29), Льюїс (Ляпорт, 46), Ковачич (Філліпс, 46), Гріліш (Серхіо Гомес, 46), Бернарду Сілва (Перроне, 72), Макеті (Фоден, 46), Альварес (Холанд, 46)

Огляд матчу:

Для "Манчестер Сіті" це вже друга перемога в рамках підготовки до нового сезону. Раніше "городяни" здобули вольову перемогу над японським клубом "Йокогама Марінос" (5:3).

"Баварія" також провела два матчі після виходу з відпустки. У першій своїй грі мюнхенці рознесли німецький клуб "Роттах-Егерн" з рахунком 27:0.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Баварія" стала чемпіоном Німеччини. "Манчестер Сіті" виграв чемпіонат і Кубок Англії, а також став переможцем Ліги чемпіонів.

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