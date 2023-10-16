Збірна України посідає третє місце в групі кваліфікації Євро-2024.

У вівторок, 17 жовтня, відбудеться поєдинок восьмого туру відбіркового турніру на Євро-2024 з футболу, в якому збірна Мальти прийме національну команду України.

Зустріч пройде на Національному стадіоні в місті Та-Калі.

Головним арбітром зустрічі призначений данський рефері Мортен Крог. Допомагати йому будуть Денніс Волленберг Расмусмен і Стефен Брамсен. Четвертий арбітр - Міккель Реддер.

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Мальта - Україна: прогноз букмекерів на матч

Збірна України посідає третє місце в групі C кваліфікації Євро-2024. В активі "синьо-жовтих" 10 набраних очок. Стільки ж балів у Італії, яка займає друге місце. Мальта займає останнє місце, не набравши жодного очка. Лідирує в групі Англія (13 очок).

Мальта - Україна: трансляція

Матч Мальта - Україна транслюватиметься в ефірі місцевих телеканалів суспільного, крім OTT-сервісів. Крім того, цей поєдинок в прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 21:45 за київським часом.

Додамо, що в іншому матчі цієї групи зустрінуться національні команди Італії та Англії.

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 з футболу пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня наступного року. Путівки на континентальну першість отримають команди, які займуть перші та другі місця у відбіркових групах.

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