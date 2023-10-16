Перший матч команд завершився перемогою збірної України.

У вівторок, 17 жовтня, в рамках восьмого туру відбору на Євро-2024 з футболу збірна України зіграє проти Мальти.

Гра пройде на Національному стадіоні в місті Та-Калі.

Обслужить цю зустріч арбітр з Данії Мортен Крог. Його асистенти - Денніс Волленберг Расмусмен і Стефен Брамсен. Четвертий рефері - Міккель Реддер.

Відео дня

Перший матч збірних Мальти та України в рамках поточного відбіркового турніру завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Віктор Циганков, реалізувавши пенальті.

Результати збірної України в рамках кваліфікації Євро-2024: Англія (0:2), Північна Македонія (3:2), Мальта (1:0), Англія (1:1), Італія (1:2), Північна Македонія (2:0).

Результати Мальти у відборі на Євро-2024: Північна Македонія (1:2), Італія (0:2), Англія (0:4), Україна (0:1), Північна Македонія (0:2), Італія (0:4).

Мальта - Україна

Орієнтовні склади:

Мальта: Бонелло, Аттар, Апап, Пепе, Мускат, Камензулі, Нвоко, Крістенсен, Гіллом'є, Пайбер, Сатаріано

Україна: Трубін, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Піхальонок, Зінченко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик

Онлайн-трансляція матчу

Матч проти Мальти пропустить Руслан Малиновський. Півзахисник "синьо-жовтих" отримав жовту картку в грі проти Північної Македонії, яка стала для нього третьою в цьому відборі. Таким чином, він був дискваліфікований на одну гру.

Положення команд у турнірній таблиці групи C:

Слова тренерів перед матчем Мальта - Україна

Головний тренер збірної України Сергій Ребров:

"У першому матчі Мальта, на мою думку, грала відкрито. У неї були моменти, особливо – в першому таймі. Їх було достатньо. Для нас це буде дуже важлива гра. Ми повинні бути дуже сконцентровані. Для нас це буде дуже важлива гра, як і з Північною Македонією. Я впевнений всі гравці це розуміють. Ми готуємося дуже серйозно".

Головний тренер збірної Мальти Мікеле Марколіні:

"За винятком останнього матчу, проти Північної Македонії, збірна України використовувала одну і ту ж схему. Це свідчить про те, що суперник має чітко визначений стиль гри, з яким нашій команді доведеться боротися.

Зараз ситуація інша, ніж перед нашою попередньою зустріччю. Тоді в України тільки з'явився новий тренер, який не мав багато часу на реалізацію своїх думок.

Я очікую іншу гру. Нам варто адаптуватися до нової збірної України. Ми розуміємо, що суперник б'ється з Італією за друге місце в групі. Це додає нашій зустрічі важливості, оскільки її результат матиме безпосередній вплив на турнірну таблицю".